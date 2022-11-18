賣帳戶給詐團「日領3千」被囚　2男受不了逃出報警

記者蔡文淵／苗栗報導

兩名男子把帳戶賣給詐騙集團，還遭到控制行動，日前自行逃出報警請求協助，警方經過跟監埋伏，在苗栗大湖鄉一處透天厝內一舉逮捕9名嫌犯，這個犯罪集團手法類似於柬埔寨的求職詐騙，只是其中「豬仔」有人是為了每天3000元報酬，心甘情願被限制自由。

▲男子以每日3000元代價賣帳戶給詐騙集團，但遭控制行動，日前逃出報警，經大湖分局偵破。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗大湖警分局接獲情資，有詐騙集團在大湖鄉靜湖村租下一棟透天厝，提供來自外地、人頭帳戶遭控制的犯嫌居住，手法類似柬埔寨式求職詐騙，但不同的是當中的「豬仔」有人是心甘情願。據了解，被害人被吸收後，把帳戶賣給詐騙集團，每天有3000元的酬勞，但遭到控制行動，日前有2人自行逃出報警協助。

大湖分局報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，並展開跟監、蒐證，日前見時機成熟，聲請核發拘票、搜索票，連續2天發動搜索行動，在北部及中部地區共計拘提2女、7男到案，並在大湖鄉靜湖村一處民宅查獲2名提供人頭帳戶遭控制犯嫌，並查扣安非他命、海洛因、毒品吸食器以及西瓜刀、手機等做案工具。

案經大湖分局警訊後，全案依組織犯罪條例、詐欺、妨害自由、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪移請臺灣苗栗地方地檢署偵辦，並將持續溯源擴大偵辦。

警方呼籲，近期詐騙集團猖獗，許多年輕人為了求職誤入詐騙集團的陷阱當中，民眾求職時要選擇正當管道或平台，切勿在FACEBOOK社團、LINE社群、TELEGARM等社群軟體中求職，若是發現身邊家人、朋友疑似遭到詐騙情事可以主動尋求警方協助，即時阻絕犯罪，以避免發生後續危害。