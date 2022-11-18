運將撿屍外籍女　她起床全身赤裸嘴裡還有檳榔味...二審大逆轉！

▲馬來西亞籍女子夜店喝酒完叫計程車，結果在爛醉情況下遭司機性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台北報導

台北吳姓計程車司機載喝醉的馬來西亞籍女子小花（化名）回家，不料，他趁小花泥醉，攙扶她回到房間中，趁機對其性交得逞。小花早上醒來後，發現自己全身赤裸，嘴巴裡還有檳榔的味道，想起昨天載她的司機有嚼檳榔，驚覺不對，報警處理。吳男一審時被判無罪，二審時被法官依乘機性交罪，判有期徒刑4年。

判決書指出，小花遠從馬來西亞到台灣讀書，她在2019年9月22日晚間到夜店玩，喝了不少的酒，23日凌晨3時許，她坐上吳男的計程車返家。吳男把小花載回她的租屋處，發現小花因酒醉步履不穩，於是攙扶她返回住處，沒想到，他貪戀小花的姿色，竟動起歪腦筋，趁小花意識模糊之際，對她性交得逞。

小花早上醒來，完全不記得發生什麼事，她的室友告訴她，有個男子在樓下等她很久，小花下樓看到吳男，卻不知道對方是誰，猜想是前晚在夜店認識的人，對方後來還用LINE傳「老婆你在嗎」的訊息給她，讓她摸不著頭緒，小花當日下午與室友討論後，想起自己早上起來時全身赤裸，嘴巴還有檳榔味，又想到吳男牙齒有嚼檳榔的痕跡，才意識到自己可能被他性侵，於是報警處理。

一審法官審理時，認為證據過少，因此判吳男無罪。二審法官認為，吳男身為計程車司機，利用於夜店外搭載客人的機會，見小花酒醉可欺，竟未能克制己身性慾，且明知小花是外籍人士，隻身來台求學，在台舉目無親而可欺，竟隨小花返回住處，趁機對其性交，因此依乘機性交罪，判吳男有期徒刑4年，可上訴。