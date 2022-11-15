酒駕競飆害命7人落網！囂張男中2槍躺醫院　瘋狂慶生趴最小14歲

記者邱中岳／台北報導

14日凌晨2台汽車在北市競速，行經忠孝東路地下道因車速過快，第一台車直接撞上前方車輛，造成前車當場翻覆，車上駕駛送醫搶救不治，警方到場後，撞死人的肇事駕駛還不斷對警員大小聲，甚至動手要拿警槍，警員立刻開槍制止，但駕駛仍繼續叫囂，被警方開了第2槍之後才倒地哀號就逮，警方調查，當天2車7人先在夜店幫朋友慶生，又轉往酒店續攤，凌晨開2車還要返回其中1人住處繼續狂歡，結果竟害死1命。

警方調查，22歲李姓男子14日凌晨載14歲曾姓少年，行經忠孝東路地下道時，因車速過快直接撞上前方車輛造成車子翻覆。24歲的王姓駕駛飛出車外倒地，送醫搶救後仍告不治，同行的駕駛見狀立刻掉頭就跑，李姓男子下車後不聽警方勸阻，還與警員發生拉扯。



▲李姓男子等人在夜店慶生轉往酒店，酒駕開車返家續攤撞翻自小車害無辜駕駛死亡。（圖／記者游宗樺攝）

警方見狀立刻朝李男右腿先開1槍，但是李男還很堅持撲向警員，被開第2槍後才倒地，警員也立刻上前控制李男行動，副駕駛座的曾姓少年則直接趴在地上，事後警方在台大醫院發現李男同行的另台16歲江姓駕駛，並通知江少車上的4人到案，但現場卻發生1名男子推擠到場拍攝的記者成傷，造成該名記者腳部、肢體多處挫傷。

警方事後把中槍的李男送往醫院救治，另外2台車上其餘共計3名成年人、2名未成年帶回派出所偵訊，16歲的江姓駕駛、14歲的曾姓少年因公共危險罪嫌送少年法庭，其餘3人則依公共危險罪送辦，毆打記者的陳姓男子則加碼移送傷害、恐嚇以及妨害名譽等罪。



▲李姓男子不願配合警方，還當街與警方發生拉扯，最後右大腿被連開2槍。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，遭警方開槍的李姓男子涉嫌酒駕撞死王姓男子，且又與警方發生拉扯，所以右大腿被警員開2槍，經過開刀治療後都沒有大礙，目前也要等李意識清楚之後再行做筆錄。

據了解，李姓男子等人先在大安區夜店幫朋友慶生，事後轉往酒店續攤，最後一群人要返回李姓男子萬華家中繼續喝，但是李卻酒駕上路撞死人，甚至警員到場還不斷叫囂，最後全部都被警方移送法辦。