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社會 社會焦點 保障人權

好心倒酒美腿遭割傷1cm！雙方打成一團　辣妹討10萬美容費去疤

▲女生,大腿,性感（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名女子幫忙倒酒時，對方不慎摔破酒杯，害她美腿遭割傷，氣得提告求償10萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民、黃資真／台北報導

台北廖姓女子與友人們到錢櫃SOGO店歡唱，廖女好心幫另名邱姓女子倒酒時，邱女因為醉到拿不穩，不慎摔破酒杯，玻璃碎片意外割破廖女右大腿，留下1公分的傷口，廖女氣得要求賠償10萬元醫藥費，來消除腿上的傷疤，但雙方金額喬不攏鬧上法院，邱女被依過失傷害罪判處拘役15天。

判決指出，今年6月15日，邱女和朋友們到東區一家夜店參加友人舉辦的派對，廖女也跟著另外一群閨密來參加，雖然彼此是初面，但隨著酒與音樂的催化，大家很快打成一片。派對結束後，邱女、廖女以及一些朋友們決定跑第2攤，到錢櫃SOGO店唱歌。

當時邱女已略有醉意，途中廖女好心幫她倒酒時，邱女卻沒拿好酒杯，不小心摔破掉到地上，由於廖女穿著短裙，右大腿外側因而遭玻璃碎片割傷，留下1公分的傷口。

由於美腿未來恐留下明顯傷疤，廖女氣沖沖要邱女道歉，她聽話道歉，但廖女覺得對方沒誠意，跑到包廂外走廊找閨密抱怨，閨密聽聞立刻跑去找邱女討公道，雙方卻一言不合打成一團，鬧到警方都來處理，結果兩邊互相提告傷害，廖女以大腿遭劃傷為由，另外再加告邱女過失傷害。

之後雙方決定撤回傷害告訴，檢察官處分不起訴，但廖女無法忍受大腿因此留下傷疤，向邱女求償10萬元的醫藥費，其中包含做美容去除傷疤的費用，強調價格十分合理，但邱女無法接受拒賠，遭檢方起訴。

台北地院審理認為，邱女因疏於注意導致廖女受傷，考量其犯後坦承犯行，態度尚可，無前案紀錄等，依過失傷害罪判處拘役15日，得易科罰金1.5萬元。

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