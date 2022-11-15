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社會 社會焦點 保障人權

宜蘭24歲男遭「黑幫屁孩」酒駕競飆撞死　女友含淚：快結婚了

3車警政署前競飆！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈。（圖／記者游宗樺攝）

▲王男被酒駕競速的黑幫屁孩撞死。（圖／記者游宗樺攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市中正區忠孝東路一段地下道14日因兩車競速，進而追撞前車發生事故，被撞的24歲王姓男駕駛無辜死亡。對此王男女友表示，她跟男友交往1年多，本來都論及婚嫁，沒想到會發生這種事。

警方調查，22歲李姓男子與16歲江姓男子分別駕車載著友人，14日凌晨離開夜店一路狂飆，於忠孝東路一段地下道時追撞前方自小客車。被追撞的王男飛出車外，被壓在車下，送醫不治。

▲▼ 黑幫屁孩中彈畫面曝 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼黑幫屁孩中彈畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼ 黑幫屁孩行政院前大鬧，熱褲妹一旁冷眼說笑 。（圖／記者游宗樺攝）

發生事故後，酒駕的李姓男駕駛也伸手推持槍員警、甚至意圖奪槍，直到一旁員警開兩槍打中李男大腿，才讓李男乖乖躺在地上屈服。此外，江姓少年一車先駕車離開，隨後搭乘計程車回到現場，一行人態度囂張，絲毫不把現場員警放在眼哩，滿嘴髒話地對員警、記者動手。

▲▼屁孩飆車競速釀1死，家屬抵台大醫院認屍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲王男母親、女友到台大醫院認屍。（圖／記者黃彥傑攝）

住在宜蘭的王男為了參加喜宴才到台北，事發前與剛認識的江姓女網友到夜店狂歡。王男與江女本打算去三重MTV續攤，沒想到遇到意外。

另外，王男女友表示，她下班傳訊給男友，對方都沒有回覆，過沒多久才接到男友出車禍的電話通知。沒想到，她和男友媽媽趕到台北時，才知道男友已經死亡；她說，兩人交往1年多，都快結婚了。

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