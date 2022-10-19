與天搏鬥搶路！北橫公路拚10月底全線通車　中橫最晚11／7搶通

▲日前豪大雨造成台7線多處坍方，圖為坍方部分山區道路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

颱風外圍環流、東北季風共伴帶來大雨釀災，造成北橫公路台7線多點坍方柔腸寸斷、中橫公路台8線也受災阻斷，經公路總局不眠不休搶修，14處坍方點已搶通9處，僅剩5處仍與天搏鬥，預計北橫公路10月31日全線通車、台8縣中橫公路11月7日搶通。

因連日劇烈豪雨重創公路，北橫公路多點坍方，不少路段「整條路消失」，公路總局今持續搶通，截至今(19日)晚僅剩5處尚未搶通，此外，受困明池山莊民眾也有上百人以率續撤出。

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▲宜蘭縣大同鄉台7線83K排谷溪路段路基流失90m阻斷，預計10月31日搶通。（圖／公路總局）

目前5處持續搶通路段包括宜蘭縣大同鄉台7線74K明池路段路基流失80m阻斷，預計10月31日搶通；宜蘭縣大同鄉台7線81.6K排谷溪路段路基流失60m阻斷，預計10月31日搶通；宜蘭縣大同鄉台7線83K排谷溪路段路基流失90m阻斷，預計10月31日搶通。

宜蘭縣大同鄉台7線86.4K~86.6K英士路段大規模坍方，預計10月22日搶通便道通行；花蓮縣秀林鄉台8線114.6K~120.6K關原至金馬隧道路段，便道路基流失，預計11月7日搶通。