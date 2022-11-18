王世堅否認喊「票投黃珊珊」　陳時中：澄清很清楚、大家一起努力

▲陳時中18日於葫蘆堵市場、福華市場掃街拜票。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市議員王世堅被媒體誤報，喊「支持陳時中、票投黃珊珊」等言論，王世堅17日下午出面澄清，呼籲所有支持者「票投陳時中」，但也透露自己虧欠黃珊珊一次，對此，民進黨台北市長候選人陳時中18日受訪時表示，王議員的澄清很清楚、正面看待，大家團結一致、一起努力。

王世堅一席言論惹議，他17日下午在台北市議會受訪，針對在網路媒體專訪上的言論，王世堅澄清，自己絕對沒有說「支持陳時中、票投黃珊珊」言論，也沒有任何一個人會講這樣的話，除非人格分裂、心理有問題，「我說得非常清楚，我所有的親戚朋友支持者，我的組織動員宣傳都在幫陳時中拉票。」包括16日還在永樂市場幫陳時中拉票，剛剛也在掃街，這點無庸置疑。

王世堅接受網路專訪時說，身為民進黨員，所以他傾全力支持陳時中，不過因為7年前大巨蛋的議會提案，他欠黃珊珊一個人情，遭王浩宇、綠營側翼嗆違反黨紀喊開除，氣得王世堅開嗆「回去當太監」。

陳時中18日上午至葫蘆堵市場掃街，對於媒體追問如何看待王世堅嗆王浩宇「回去當太監」，陳時中回應，這是王議員對事情的澄清說明，正面看待。