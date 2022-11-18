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今明「晝暖夜涼」33℃　下週大範圍雨彈炸4天！時間點曝光

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今明兩天全台晴朗穩定、舒適微熱上看33度。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今明兩天全台晴朗穩定、舒適微熱，不過南部空氣品質不佳，要當心。下周日、周一有東北風南下，東半部轉局部有雨；周二有一天空檔，下周三鋒面南下併南方水氣，屆時降雨範圍大、影響時間長達4天。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(18、19日)兩天各地大致晴朗穩定，僅東半部偶有局部少量降雨的機率；各地舒適微熱、早晚涼。西半部清晨易有局部霧，南部空品不佳，皆應注意。今日各地氣溫：北部19至30度，中部18至33度，南部20至33，東部19至32度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲下周日、一(20、21日)微弱東北風南下，影響輕微，東半部轉有局部雨。

下周日、一(20、21日)微弱東北風南下，影響輕微，東半部轉有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣；北台稍轉涼，其他地區氣溫無明顯變化。下周二(22日)東北風減弱，天氣好轉、氣溫升。

下周三起(23日)鋒面南下併南方水氣，降雨範圍大(圖)；影響時間歐洲模式(ECMWF)長達4天，美國模式(GFS)亦超過2天；但已為第6天之後的模擬，有「不確定性」，模式會繼續調整，應密切觀察。

▼17日20時歐洲模式(ECMWF左圖)及美國模式(GFS右圖)，模擬23日20時地面圖皆顯示，鋒面南下併南方水氣，降雨範圍大。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 

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