淡水狠父當街狂揍妻和1歲嬰　連續暴打4巴掌！3壯漢制止秒孬

記者戴上容／新北報導

新北市37歲孔姓男子，昨天8時許，在淡水區街頭大打妻兒，妻子當時用揹帶揹著未滿1歲嬰兒，孔男情緒激動，對妻小連揮4巴掌，施暴過程非常殘忍，3名壯漢看不下去制止，好心路人將所有過程錄下並報警。警方表示，後續將夫妻2人帶回釐清案情，妻子出現頭暈不適狀況，警方協助將她送醫，依規定申請保護令、並通知社會局協處。

▲淡水狠父在大街上對著妻子及襁褓中嬰兒施暴 。（圖／翻攝自Dcard）

昨有網友在Dcard貼文「出事了！」並貼上一段影音，畫面中有名男子，不斷對揹著寶寶的女子咆哮，後來甚至舉起手，大力的往妻子頭部以及嬰兒頭部揮去，女子不斷用身體保護嬰兒，但男子遲遲不肯停下動作，直到一旁路人看不下去，大聲喝斥男子「不要打女人！」男子才停下動作。

淡水警方表示，昨天接獲報案，該事件發生在昨天上午8時許，37歲孔姓男子疑似因為孩子(未滿1歲)的養育問題與31歲的妻子發生口角，孔男情緒失控動手揮打妻子朱女頭部及身體，一旁民眾見狀上前阻止並報警。

員警獲報到場處理時，現在已無衝突情事，員警將夫妻2人帶返派出所釐清案情，女子表示頭、手均有擦挫傷且頭暈，立即通知救護車送醫檢查，由於被害人暫不對丈夫提出傷害告訴，全案依規定申請保護令並通知社會局處理。

新北市婦幼警察隊長林子翔提醒，防止家暴三步驟：

第一步：撥打113或110等家暴防治專線

第二步：立刻就醫並保全證據

第三步：向法院聲請或請警察局協助聲請保護令

此外，民眾如果走過、路過，看見或聽見家暴狀況，務必立刻報警，有助於防止傷害的擴大，甚至避免悲劇的發生。