好天氣倒數！連2波東北季風接力報到　「下雨最劇時間出爐」

▲今明兩天天氣晴朗，周日東北季風報到，大台北宜花有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風減弱，各地天氣穩定，因輻射冷卻增強，今晨花蓮鯉魚潭出現17.8度低溫，今白天晴朗並持續至明天周六；周日迎下波東北季風，大台北、宜花將有降雨；下周一轉偏東風，雨勢轉至北海岸、東北角；下周三、四再一波東北季風增強，全台濕涼，將有較明顯雨勢。

天氣風險公司分析師李至晟表示，今(11/18)天是晴朗好天氣，且可維持到明天周六(11/19)，外出不用太擔心降雨，要留意白天高溫跟紫外線，北部高溫接近30度，中南部內陸可到32到33度，紫外線將高量到過量級，還很有夏天的味道。

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此外，中南部要留意濃霧跟空氣品質，濃霧一般出現在夜間清晨，下風處的中南部全天懸浮微粒濃度都偏高，午後更有光化臭氧加入。

▲今各地大多晴朗。（圖／氣象局）

李至晟指出，周日(11/20)起東北季風再度增強，目前預測這波強度偏弱，影響時間短，到了下周一(11/21)起轉偏東風。降雨預測方面，周日偏向大台北到宜花一帶，因風速較強，水氣多，局部地區長時間累積還是有較大雨勢；到了下周一隨風向轉變，北部降雨轉到北海岸到東北角一帶，市區恢復多雲到陰為主天氣，但東半部還是陣雨。

氣溫部分，因為冷空氣不強，各地低溫約在20度上下，內陸空曠地區略低1到2度，受迎風面地區雲量增多影響，高溫顯著下降，北部降至23到25度，後續每天以1到2度速度逐漸回升。中南部地區影響不大，維持穩定好天氣。

至於下周天氣，李至晟分析，因仍有南方水氣移入，最新的模式預測，影響時間稍微延後，大概到下周二(11/22)下半天才會開始為西半部帶來降雨，降雨比較明顯可能會落在下周三到周四(11/23~11/24)，這時剛好是地面東北季風再增強時候，全台都是濕涼天氣，北部高溫再次降到22到24度左右，中南部跟東部高溫可能降到24到27度。

李至晟表示，後續水氣會逐漸減少，但仍有變動性，順利的話到下個周末可望恢復成偏東到東北風的環境，中南部地區就會再度恢復穩定天氣。