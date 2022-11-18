女女戀變調！新竹19歲女疑劈腿遭囚「鐵棍私刑」打死　5女收押

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

新竹一名19歲女子因感情糾紛，遭前女友以及女性友人囚禁施暴，警方接獲報案後趕往現場，女子已全身發黑倒臥在地無生命跡象，目前警方將涉案5名女子查緝到案，全案依刑法傷害致死罪嫌移送偵辦。

▲新竹19歲女遭鐵棍施暴致死，警火速逮5嫌移送偵辦。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方指出，11月14日接獲葉姓民眾報案，稱因與死者A女（化名）多日未見且聯絡不到人，於是與A女共同友人聯繫前往湖口鄉中山路一處住宅欲會面，沒想到到場後發現A女身體發黑倒臥在地，通知119救護人員到場救護後，發現已無呼吸心跳，遂立即報警處理。

▲11日以及13日的監視器畫面，多名涉嫌人進入屋內。（圖／記者陳凱力翻攝）



據了解，這起案件疑因感情糾紛引起，A女的前女友B女發現，雙方交往時，A女還有其他交往的對象，B女的現任女友得知後，夥同女性友人將A女帶往住處施暴。監視器拍到涉嫌人多次進出，顯見A女被毆打不只一次。

警方表示，14日將5名涉案女子通知到案，5嫌年紀在19~31歲之間，A女與5名涉嫌人為朋友關係，11月10日，嫌犯與死者發生口角並將她帶往住處施暴。警方並於現場查獲鐵棍等疑似為犯罪工具，全案依刑法傷害致死罪嫌移送新竹地檢署偵辦。