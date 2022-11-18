桃園男缺錢買毒偷遍雙北　潛咖啡廳偷1萬元「還打包雞肉」

記者邱中岳／台北報導

北市大安分局接獲線報，有民眾進入咖啡廳行竊，店家發現現金短缺1萬1千元，冰箱食材也被偷走立刻報警處理，警方獲報後追查，發現1名男子形跡可疑，立刻前往桃園逮人，並起獲毒品以及犯罪時的變裝衣物，男子則當場坦承犯行。

警方調查，57歲的孟姓男子，平常失業又染有毒癮，在9月份從桃園騎機車北上，鎖定大安區一家咖啡廳，破壞門鎖後潛入行竊，偷走收銀台內的1萬1千元現金，另外還有冰箱的食材，47歲的韓國籍丁姓店長發現後立刻報警處理。

▲孟男缺錢花用就騎車北上偷咖啡廳，得手1萬1千元後變裝落跑。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調閱監視器，發現孟姓男子得手後馬上鑽進小巷，並且換了一身衣服後再度出現在鏡頭前，警方依照身形判斷就是孟嫌，立刻前往桃園租屋處逮人，還在家中搜出安非他命、竊盜工具以及變裝衣物，讓孟姓男子百口莫辯。

▲警方還在孟姓男子家中搜出毒品安非他命以及變裝衣物，讓孟嫌百口莫辯。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，孟姓男子平常缺錢就騎車從桃園北上，尋找做案目標後破壞門鎖行竊，且8月份才因為竊盜曾被警方逮捕，但又不知悔改，才短短一個月又再度犯案，最後仍遭警方一舉成擒，訊後依毒品、竊盜罪嫌送辦。