陳時中重回電視媒體寵兒　學者：隨爆料新聞起落！跟政見不相干

▲「電視選舉新聞學者觀測聯盟」17日公布監看統計結果，民進黨台北市長候選人陳時中重回電視媒體寵兒。（圖／電視選舉新聞學者觀測聯盟）



記者陶本和／台北報導

「電視選舉新聞學者觀測聯盟」17日公布監看統計結果，民進黨台北市長候選人陳時中重回電視媒體寵兒，不過學者們發現，候選人電視曝光的高低，跟爆料新聞的熱度起落，候選人的高曝光其實和他們提出的政見不相干。

政治學者柳金財指出，根據過去五週的監測統計，候選人的高曝光其實和他們提出的政見不相干，媒體報導的重點幾乎全集中在他們個人特質、人際網絡、肢體碰觸、男女關係、碩博士論文抄襲、助理費不當領取等八卦消息。

文化大學廣告系教授鈕則勳分析，在「監督聯盟」剛成立時，他就指出媒體報導選舉新聞有十大問題，在執行媒體監督後，許多問題漸有改善，但還是有值得持續關注的幾個問題：第一，「爆料式新聞」媒體有聞必錄的情況仍高，仍少有深入調查採訪來驗證資訊的真假，對媒體的風險就是可能被有心人利用。

另外，鈕則勳表示，對政見仍較少進行深入分析、比較或討論，通常仍是淺碟、片段式的帶過，這點媒體報導仍有待努力。最後，候選人之間的衝突或言語交鋒，仍較少將交鋒的脈絡背景做深刻的討論，導致淪為無意義的口水戰。

▼「電視選舉新聞學者觀測聯盟」17日公布監看統計結果，民進黨台北市長候選人陳時中重回電視媒體寵兒。（圖／電視選舉新聞學者觀測聯盟）

