　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中重回電視媒體寵兒　學者：隨爆料新聞起落！跟政見不相干

▲▼「電視選舉新聞學者觀測聯盟」17日公布監看統計結果，民進黨台北市長候選人陳時中重回電視媒體寵兒。（圖／電視選舉新聞學者觀測聯盟）

▲「電視選舉新聞學者觀測聯盟」17日公布監看統計結果，民進黨台北市長候選人陳時中重回電視媒體寵兒。（圖／電視選舉新聞學者觀測聯盟）

記者陶本和／台北報導

「電視選舉新聞學者觀測聯盟」17日公布監看統計結果，民進黨台北市長候選人陳時中重回電視媒體寵兒，不過學者們發現，候選人電視曝光的高低，跟爆料新聞的熱度起落，候選人的高曝光其實和他們提出的政見不相干。

政治學者柳金財指出，根據過去五週的監測統計，候選人的高曝光其實和他們提出的政見不相干，媒體報導的重點幾乎全集中在他們個人特質、人際網絡、肢體碰觸、男女關係、碩博士論文抄襲、助理費不當領取等八卦消息。

文化大學廣告系教授鈕則勳分析，在「監督聯盟」剛成立時，他就指出媒體報導選舉新聞有十大問題，在執行媒體監督後，許多問題漸有改善，但還是有值得持續關注的幾個問題：第一，「爆料式新聞」媒體有聞必錄的情況仍高，仍少有深入調查採訪來驗證資訊的真假，對媒體的風險就是可能被有心人利用。

另外，鈕則勳表示，對政見仍較少進行深入分析、比較或討論，通常仍是淺碟、片段式的帶過，這點媒體報導仍有待努力。最後，候選人之間的衝突或言語交鋒，仍較少將交鋒的脈絡背景做深刻的討論，導致淪為無意義的口水戰。

▼「電視選舉新聞學者觀測聯盟」17日公布監看統計結果，民進黨台北市長候選人陳時中重回電視媒體寵兒。（圖／電視選舉新聞學者觀測聯盟）

▲▼「電視選舉新聞學者觀測聯盟」17日公布監看統計結果，民進黨台北市長候選人陳時中重回電視媒體寵兒。（圖／電視選舉新聞學者觀測聯盟）

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
企鵝妹現身台中！　高鐵「站內更衣」全程直播
王浩宇「下午I don't care晚上狂告人」　網：敢告堅
腳超大！「魔獸」霍華德攜40雙鞋來台
快訊／荷蘭法院確定了　「馬航MH17」遭俄製導彈擊落
4生肖好運來了！11月下旬「愛情+財運」大爆發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡壁如「新竹贏代表台灣的民意贏」曝餘生願望：看到柯文哲當總統

謝國樑造勢晚會「號稱2萬人」　蔡適應競辦打臉：現場約5500人

王世堅笑喊「靈魂不受黨紀管！」　美女醫酸：忘記自己代表人民？

陳時中重回電視媒體寵兒　學者：隨爆料新聞起落！跟政見不相干

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案：心情跌落谷底

賴清德赴澎湖助陣陳光復　陳慧玲關鍵時刻「歸隊」

謝國樑團結勝利大會！突破2萬人空前盛大　創基隆造勢紀錄

王浩宇氣噗噗！下午I don't care晚上狂告人　網：敢告堅哥嗎

林智堅「1500戶社會住宅跳票」去參選　高虹安：執行力有問題

陪同蔡總統視察前瞻龍潭兩建設　鄭運鵬：桃園要做客家第一庄

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

不能叫老公女兒大崩潰　媽用尪髮型勸退秒改口

樹林居民聽到怪聲…下秒道路坍塌「吞噬房屋」恐怖畫面曝

蔡壁如「新竹贏代表台灣的民意贏」曝餘生願望：看到柯文哲當總統

謝國樑造勢晚會「號稱2萬人」　蔡適應競辦打臉：現場約5500人

王世堅笑喊「靈魂不受黨紀管！」　美女醫酸：忘記自己代表人民？

陳時中重回電視媒體寵兒　學者：隨爆料新聞起落！跟政見不相干

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案：心情跌落谷底

賴清德赴澎湖助陣陳光復　陳慧玲關鍵時刻「歸隊」

謝國樑團結勝利大會！突破2萬人空前盛大　創基隆造勢紀錄

王浩宇氣噗噗！下午I don't care晚上狂告人　網：敢告堅哥嗎

林智堅「1500戶社會住宅跳票」去參選　高虹安：執行力有問題

陪同蔡總統視察前瞻龍潭兩建設　鄭運鵬：桃園要做客家第一庄

經典娃娃頭爆可愛！alice + olivia把露天咖啡座搬來台北了

蔡壁如「新竹贏代表台灣的民意贏」曝餘生願望：看到柯文哲當總統

謝國樑造勢晚會「號稱2萬人」　蔡適應競辦打臉：現場約5500人

王世堅笑喊「靈魂不受黨紀管！」　美女醫酸：忘記自己代表人民？

又一張新海外突發疾病險上架！　急難救助金最高150萬

世足大嫂團／西班牙天菜中場擁豔妻　翹臀正翻天圈粉C羅女友

過敏人注意！營養師傳授「飲食6招」，不熟的食物要加熱再吃

屈中恆當朋友面訓老婆！　Vicky心冷提離婚：他已像最熟悉的陌生人

婆婆過世丫頭長文發聲！揭「超暖婆媳互動」：每個夜晚都是眼淚

彰化女過馬路「遭BMW休旅撞上」　顱內出血留下2大灘血跡

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

政治熱門新聞

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

王浩宇氣噗噗！下午I don't care晚上狂告人

高虹安談政治生涯「可怕」苦笑：可能是死亡之握

王世堅氣到嘴唇發抖！臉書火速被灌爆

桃議員候選人演講扒開外衣　變神力女超人

徐巧芯爆「喜相逢餐會」真相曝光　疑演藝圈大咖隔桌偷拍亂傳

王世堅遭網軍側翼攻擊　黃珊珊嘆：全然失控

陳時中重回電視媒體寵兒　學者：隨爆料新聞起落！跟政見不相干

徐定禎演講惹怒大學生：把自己當苗栗國王？

遭王浩宇批違反黨紀　王世堅：惦惦

台派內鬨？王浩宇看「基進黨候選人圖文」生氣了

謝國樑團結勝利大會　創基隆造勢紀錄

林智堅1500戶社會住宅跳票！高虹安：執行力有問題

快訊／被王世堅罵「回去當太監」　王浩宇回應了

更多熱門

相關新聞

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

時代力量台中市議員候選人吳佩芸17日晚間發文表示，她17日上午接到鄉親通知，她過去的私密影片被PO網轉傳，讓她難過痛哭並報警提告，「我沒有做錯任何事，我會挺直腰桿，帶著南屯鄉親的期待走完這最後一哩路。」

賴清德赴澎湖助陣陳光復　陳慧玲關鍵時刻「歸隊」

賴清德赴澎湖助陣陳光復　陳慧玲關鍵時刻「歸隊」

謝國樑團結勝利大會　創基隆造勢紀錄

謝國樑團結勝利大會　創基隆造勢紀錄

林智堅1500戶社會住宅跳票！高虹安：執行力有問題

林智堅1500戶社會住宅跳票！高虹安：執行力有問題

綠營轟高雄前瞻差點去了了　柯志恩回應了

綠營轟高雄前瞻差點去了了　柯志恩回應了

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

怪脾氣是他！　12星座暴怒地雷公開

快訊／台灣配音員呂佩玉驚傳過世

企鵝妹現身台中！高鐵「站內更衣」全程直播

寵物鳥斷頭　變老鼠嘴下亡魂慘死

Netflix推新功能「遠端遙控登出寄生帳號」台灣也入列

30年一中嘟嘟歇業！台中人眼淚還沒乾　下一手租客無縫接軌

最大大麻田藏601空騎旅旁　抄查4218株市值12.6億

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面