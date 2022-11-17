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超商搶先開賣「新春福袋」！3款內容一次看　豪送休旅車、iPhone

▲▼萊爾富開賣3款開運福袋。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富將在11/30起開賣3款開運福袋，獎項高達37萬個。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

距離2023農曆春節剩不到2個月的時間，就有超商搶先祭出年度節慶重頭戲「開運福袋」，這次分為3款，價格為200元及799元，皆有機會獲得iPhone14、Dyson吸塵器、Celine AVA手袋等大獎，還能登錄序號抽機車，幸運兒能將休旅暢銷車款Honda HR-V開回家，11/30起快買來試試手氣。

萊爾富今（17）日宣布，將於11/30起開賣3款「開運福袋」，分別為「錢兔無量開運福袋」售價200元（限量26.3萬包）、「錢兔無量發財卡」售價200元（限量9.8萬包）以及「花開富貴資訊3C福袋」售價799元（限量2000包），每包福袋皆含1張抽獎券，享有3重中獎機會，獎項高達37萬個。

第1重「立即刮大獎」，有機會刮中iPhone14 128G、Sony 55型4K智慧顯示器、Celine AVA手袋、Dyson吸塵器或Nintendo Switch主機等獎品，還有超過30組免費商品或折扣商品；第2重「序號抽汽車」，要送出跨界休旅暢銷車款Honda HR-V (白)1台；第3重「會員遊戲獎」祭出總點數高達8千萬Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888888點(等值現金4444元)。

▲▼萊爾富開賣3款開運福袋。（圖／萊爾富提供）

▲3款開運福袋皆含抽獎券，有機會刮中iPhone14、Dyson吸塵器、Celine AVA手袋等大獎。

除了上述3重抽獎機會之外，「錢兔無量開運福袋」還有送6個隨機商品，品項包含餅乾、糖果、日用品等，最高價值為259元：至於「錢兔無量發財卡」，雖然體積比「錢兔無量開運福袋」小，但獎品內容更多元，有高達800種商品組合，於指定期限內皆可兌換，另外再加碼送1組萊爾富50元購物金，最高還有機會刮中500元購物金。

「花開富貴資訊3C福袋」則為首次推出，有4種商品組合，皆含3款隨機商品與1張抽獎券、1張優惠DM及商品保固卡，商品價值最高達2138元，還可加碼參加資訊3C福袋限定抽獎活動，有機會將市價990元的NOKIA PD 10000mAh行動電源帶回家。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「看球賽 喝CITY」優惠，即日起至11/22止，CITY PRIMA精品美式或精品拿鐵「任選買2送2」(每日限量5000組，冰熱任選)、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵「買2送2 」(每日限量5000組)、CITY CAFE特大杯拿鐵/特大杯美式「任選11杯550元」、CITY水果系列指定品項「任選11杯660元」、CITY PEARL珍珠系列指定品項「任選11杯590元」、CITY TEA經典純奶茶/四季春純奶青「任選11杯390元」。

▲▼7-11獨家COLD STONE新口味。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11「COLD STONE專區」全品項任選2件85折、3件79折。（圖／記者周姈姈攝）

7-11門市也規劃「看球賽吃零食／泡麵」專區，11/16起至12/27止，指定泡麵可享第2件6折，指定零食可享任2件8折或任4件75折；11/30起至12/27前購買御料小館冷藏炸物滷味指定品項混搭熱狗（不含夾心麵包），可享任選2件85折、3件79折；「COLD STONE專區」複合店門市自即日起至12/20前也推出全品項任選2件85折、3件79折。

「酒BAR」複合門市自11/20起，即可搶先觀賞賽事轉播，賽事期間於酒BAR購買指定品項，即贈送限量臺虎精釀足球玻璃杯、百威世足款束口袋、mio澪品牌幻(變)色杯等周邊。不僅如此，11/16起至12/27止，「酒BAR」現打啤酒將結合限定門市「現烤哈燒專櫃」全品項，任選搭配均享2件85折、3件79折。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

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