「熱情犬民LuLu」狂撲桃園議員候選人　賴品妤：以為是張育美委員

▲ 許家睿拜票遇上熱情「犬民」。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合報導

九合一選舉進入倒數，桃園市八德區議員候選人加緊拜票，民進黨候選人許家睿日前遇上帶著愛犬的選民，沒想到狗狗LuLu見到他格外興奮，開心得撲到他身上，也令選民直呼是好兆頭，「會中！」意外釣出立委賴品妤留言回應，她還以為是曾在質詢時秀出愛犬LuLu的張育美委員。

許家睿16日在臉書分享自己遇到「熱情犬民LuLu」的經歷，影片中可見他對LuLu喊道，「LuLu！LuLu來！」而LuLu一聽到自己的名字就開心得狂甩頭，接著直直奔向許家睿，在他身旁雀躍狂跳，前腳直接扒上他的選舉外套，隨後又不停繞圈奔跑，動作快得影片都看不清楚。

選民LuLu媽媽向許家睿提到，「她很少這麼熱情哦！會中！」許家睿也在留言分享更多和LuLu近距離接觸的照片，忍不住讚嘆LuLu的甩尾功力。

一人一狗的可愛互動融化許多選民，紛紛留言表示，「太可愛了太萌了」、「強運磁場」、「看到帥哥爆衝了」，更釣出賴品妤回應，「你這樣寫我以為是張育美委員」。

▲ 桃園市八德區議員候選人邱述文分享自家愛犬。（圖／翻攝自臉書）

無黨籍候選人邱述文16日則是發文分享家中的調皮狗MOMO，原來MOMO幼犬時被遺棄在仁德公園廁所，身上全是跳蚤、蛔蟲，邱述文便帶牠去除蟲、打預防針，接下來經歷一段瘋狂的教育期，因為MOMO不斷搞破壞，亂啃家具和裝潢還到處尿尿，甚至曾經翻垃圾桶吃到過期止痛藥，只好趕緊帶去醫院催吐。

飼養MOMO初期令邱述文和老婆十分頭痛，還好後來經過訓練後將壞習慣都改掉，才鬆了一口氣。他PO出MOMO幼犬時的可愛模樣和過去家中被弄得一團亂的慘況，許多選民也留言曬出自家寶貝並留言表示，「我的寶貝跳跳～在家一條龍！出門一條蟲！哈哈～自以為千金小姐啦～」、「MOMO遇到好心人」。