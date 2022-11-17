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嘉市選舉延期挨批浪費人力　李進勇曝3原因：跟地方選委會討論結果

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇 中選會主委李進勇 防疫指揮官王必勝 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

嘉義市長候選人日前因病逝世，中選會依選罷法規定終止選舉並改為12月18日舉辦，藍綠都有不同意見，對此，李進勇表示，若要在11月26日辦理，只有23天時間可以籌備選務工作，絕對沒有辦法完成，在徵詢嘉義市選委會後，最後才拍板12月18日投票。

李進勇17日至立院內政委員會報告，對於嘉義市長選戰延期，李進勇表示，市長候選人若投票前死亡，依選罷法規定必須終止選舉並另行舉辦，至於在哪天由中選會委員會議作決定，但必須在選務相關作業配合情況下辦理。

李進勇指出，候選人11月2日死亡，3日就公告重新選舉，若要在11月26日辦理，只有23天時間可以籌備相關選務工作，絕對沒有辦法完成，一次新的選舉所有程序要重新走過，一樣都不能短少，若要併在11月26日舉行，選務上確實有困難。

李進勇解釋，因為這屆市長任期到12月24日，重新辦理選舉完成後，也要讓當選人有充分時間準備就職，包括政策規劃、人事安排，需要預留相當時間，

李進勇指出，11月26日絕對來不及、12月3日有些急迫、12月10日是可以考慮的時間點、17日的話到任期屆滿也還有一個禮拜時間準備，因此當時在考慮10日跟17日兩個時間點。徵詢嘉義市選委會後發現，10日當天有地方性特考，嘉義考區有3千人參加，怕影響他們的投票權，就接受嘉義市選委會意見，不訂在10日。

至於為何最後是12月18日投票、而非17日，李進勇說明，因為當天是嘉義市學校的補課日，也沒有辦法辦理相關選務，參採地方選委會意見才訂在18日，讓選務能夠順利籌備，此外也有新的候選人報名，也要有相當時間讓他做考量。

對於民進黨立委羅美玲提問，是否未來發生類似狀況都改期辦理？李進勇指出，未來發生類似狀況時，若在時間充裕還是盡量併在一起。

民進黨立委王美惠則質疑，若有心人士惡意干擾選務，故意登記健康不佳的候選人，恐導致選舉選不完，內政部與中選會應研議改善《公務人員選舉罷免法》，內政部花敬群則允諾研商修正第30條內容。

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