　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中選會曝投開票程序！投票採「領領投」　地方公職人員選舉先開票

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲投票。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一地方公職人員選舉與憲法修正案公民複決第1案將於11月26日進行投票，中選會17日於行政院報告選務工作籌辦情形時表示，全國共設置1萬7,649個投票所，投票程序採「領、領、投」程序進行，而開票程序則會先辦理地方公職人員選舉票開票，再辦理公投票開票。

中選會說明，年底九合一大選及「18歲公民權修憲複決案」對於我國未來地方自治及深化民主極具重要性，中選會與各直轄市、縣(市)選舉委員會將努力精進推動選務革新，完善各項選務作業流程，加強選務防疫措施，確保投開票作業順利進行，並秉持公正、公平、公開辦理選務的超然立場，以積極審慎的態度，期順利完成本次地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決任務。

中選會指出，全國共設置1萬7,649個投票所，投票程序採「領、領、投」程序進行，首先，選民到「選舉票領票處」領取選舉票、「公投票領票處」領取公投票，領取選舉票與公投票後，再至「圈票處」圈選選舉票與公投票；圈票後至「投票處」，分別將選舉票與公投票投入選舉票匭與公投票匭。至於開票程序，會先辦理地方公職人員選舉選舉票開票，再辦理公投票開票。

▼中選會「111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決選務工作籌辦情形」。（圖／行政院提供，點圖放大，下同）

▲▼中選會「111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決選務工作籌辦情形」。（圖／行政院提供）

▲▼中選會「111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決選務工作籌辦情形」。（圖／行政院提供）

▲▼中選會「111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決選務工作籌辦情形」。（圖／行政院提供）

中選會進一步指出，根據中央流行疫情指揮中心防疫政策及指引，投票所場地消毒、動線規劃、選舉人或投票人，以及選務人員安全防護等，均採取高規格防疫措施，投票所工作人員對於圈選工具及圈票處等都會定時及適時清潔消毒，請民眾安心投票。中選會也呼籲，民眾需佩戴口罩才能進入投票所、保持社交距離、進入投票所前應量測體溫並進行手部消毒，共同營造安全的投票空間。

▲▼中選會「111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決選務工作籌辦情形」。（圖／行政院提供）

▲▼中選會「111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決選務工作籌辦情形」。（圖／行政院提供）

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
《女外科》美女醫嫁了！　「性感馬甲白紗」貼臉新郎
快訊／台中港貨櫃金髮女屍　相驗結果曝光！
快訊／虎豹潭6死意外！　女領隊「過失致死」判刑2年
徐定禎嗆「一直罵政府是怎樣」　影片惹怒網：真把自己當國王？
486先生要開吉了！預告「求償破百萬」　勸2類人快道歉
獨／張淑晶開告家人！　法官當場暴氣
獨／手繪筆記太狂！　爆搶購潮「網路盜版貴3倍」
青青遭爆結婚曬身分證照！　急發文曝恐怖真相「全面被監控」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／徐巧芯爆料宣傳車違停　陳時中競總：立即移車「不能再發生」

鄭文燦被爆出入「88會館」 　張善政陣營：難怪中壢詐騙囚禁案橫行

影／軍聞社擊敗全球300件作品奪首獎　描繪女飛官捍衛領空精神

「罵政府是怎樣？」徐定禎要學生別再亂　國民黨團諷：沒跟女兒溝通好

二信員工被迫下班發文宣　林右昌籲檢舉謝國樑：勇敢說不好機會

陳思宇談社子哽咽　黃珊珊曝未來規劃「講不完」：我可能也快哭了！

2014操刀柯文哲宣傳片　「廣告鬼才」助拳陳時中：選擇可相信的

艾司摩爾在台擴大投資　行政院：台灣可信賴、有效率

王世堅「保留個人票」是為反蔡英文？　高嘉瑜回應：絕對不可能！

刻意邊緣？蔣萬安被問黃珊珊「卻稱陳時中」　黃珊珊嗆：不知怎麼回？

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

快訊／徐巧芯爆料宣傳車違停　陳時中競總：立即移車「不能再發生」

鄭文燦被爆出入「88會館」 　張善政陣營：難怪中壢詐騙囚禁案橫行

影／軍聞社擊敗全球300件作品奪首獎　描繪女飛官捍衛領空精神

「罵政府是怎樣？」徐定禎要學生別再亂　國民黨團諷：沒跟女兒溝通好

二信員工被迫下班發文宣　林右昌籲檢舉謝國樑：勇敢說不好機會

陳思宇談社子哽咽　黃珊珊曝未來規劃「講不完」：我可能也快哭了！

2014操刀柯文哲宣傳片　「廣告鬼才」助拳陳時中：選擇可相信的

艾司摩爾在台擴大投資　行政院：台灣可信賴、有效率

王世堅「保留個人票」是為反蔡英文？　高嘉瑜回應：絕對不可能！

刻意邊緣？蔣萬安被問黃珊珊「卻稱陳時中」　黃珊珊嗆：不知怎麼回？

快訊／徐巧芯爆料宣傳車違停　陳時中競總：立即移車「不能再發生」

快訊／台南民宅火警！1男躺臥廚房　緊急救治中

討債e化！「一家親」群組撂人逼債　有空就來...早到再發獎金2千

經典賽大名單按照協議不公布　球員人數增加到30人

官員拿IMF灌水數據自嗨　用選票督促政府改善滯脹

鄭文燦被爆出入「88會館」 　張善政陣營：難怪中壢詐騙囚禁案橫行

岸田支持率跌破40%陷「危險水域」！　自民黨傳開始討論下屆首相人選

外資翻多！聯詠評等、目標價獲調升　營運呈上升趨勢

腥夫聲優鈴木達央重返職場　外遇當笑話自嘲「啊就被拍到了能怎麼辦」

帶環保餐盒買黑糖糕「店家給驚喜」　他打開見1幕嗨炸：賺到

政治熱門新聞

徐巧芯爆「喜相逢餐會」真相曝光　疑演藝圈大咖隔桌偷拍亂傳

「鱸鰻招待所」出入名單曝光！　藍綠白大咖都在其中

侯友宜：艾司摩爾新北投資300億

王世堅曝一生最大遺憾！淚歉：背叛父母親

心疼高虹安！柯文哲：我覺得好對不起妳

徐定禎演講惹怒大學生：把自己當苗栗國王？

氣質空姐降肉選議員！關鍵竟是「討債很辛苦」

高虹安在家哭7天？徐千晴：別妖魔化

大學座談嗆學生　徐定禎：一直罵自己政府是怎樣？

殯葬禮生出入火葬場！23歲正妹選里長

柯志恩說陳其邁競總像「迪士尼」

台版晶片法明年上路　政院拍板：抵減稅額最高50％　

蔡英文喊陳時中衝最高票　路人：採購黑箱鹹豬手

館長直球對決侯友宜「2024你會選總統嗎」

更多熱門

相關新聞

國民黨團爆陳時中與中共官員交流　活動簡報還寫「兩岸一家親」

國民黨團爆陳時中與中共官員交流　活動簡報還寫「兩岸一家親」

國民黨台北市長蔣萬安多次強調自己有矽谷工作經驗，但對手陳時中陣營卻指蔣任職的律師事務所是為中資公司服務。對此，國民黨立法院黨團今（17日）舉行記者會，反指陳時中曾以台北醫學大學董事身分，到中國寧波參加該校與當地醫院合作的「台北醫學大學寧波醫療中心」感恩周年慶，並和中共黨政官員交流，而當天簡報中還提及兩岸一家親。

陳時中證實拒收林秉文錢　「金額有點龐大」

陳時中證實拒收林秉文錢　「金額有點龐大」

中警破六都選舉賭盤！賭客最關心這地方選情

中警破六都選舉賭盤！賭客最關心這地方選情

王世堅喊「這票為黃珊珊保留」　陳時中尊重

王世堅喊「這票為黃珊珊保留」　陳時中尊重

民進黨1200首都通　朱立倫：乾脆喊成1000元

民進黨1200首都通　朱立倫：乾脆喊成1000元

關鍵字：

2022九合一大選18歲公民權投票中選會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

鳳梨哥哥突然離世「3天前有徵兆」：最後一晚的預感

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

許瑋甯破尺度脫了！

男借錢失聯　他突收還款超感動

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面