中選會曝投開票程序！投票採「領領投」　地方公職人員選舉先開票

▲投票。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一地方公職人員選舉與憲法修正案公民複決第1案將於11月26日進行投票，中選會17日於行政院報告選務工作籌辦情形時表示，全國共設置1萬7,649個投票所，投票程序採「領、領、投」程序進行，而開票程序則會先辦理地方公職人員選舉票開票，再辦理公投票開票。

中選會說明，年底九合一大選及「18歲公民權修憲複決案」對於我國未來地方自治及深化民主極具重要性，中選會與各直轄市、縣(市)選舉委員會將努力精進推動選務革新，完善各項選務作業流程，加強選務防疫措施，確保投開票作業順利進行，並秉持公正、公平、公開辦理選務的超然立場，以積極審慎的態度，期順利完成本次地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決任務。

中選會指出，全國共設置1萬7,649個投票所，投票程序採「領、領、投」程序進行，首先，選民到「選舉票領票處」領取選舉票、「公投票領票處」領取公投票，領取選舉票與公投票後，再至「圈票處」圈選選舉票與公投票；圈票後至「投票處」，分別將選舉票與公投票投入選舉票匭與公投票匭。至於開票程序，會先辦理地方公職人員選舉選舉票開票，再辦理公投票開票。

▼中選會「111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決選務工作籌辦情形」。（圖／行政院提供，點圖放大，下同）



中選會進一步指出，根據中央流行疫情指揮中心防疫政策及指引，投票所場地消毒、動線規劃、選舉人或投票人，以及選務人員安全防護等，均採取高規格防疫措施，投票所工作人員對於圈選工具及圈票處等都會定時及適時清潔消毒，請民眾安心投票。中選會也呼籲，民眾需佩戴口罩才能進入投票所、保持社交距離、進入投票所前應量測體溫並進行手部消毒，共同營造安全的投票空間。