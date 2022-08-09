桃園「圓頭綠＋左箭」號誌再增130處　左轉更安全有效率

▲桃園「圓頭綠＋左箭」交通號誌再增130處。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市交通局8日表示，為提供用路人更安全有效率的左轉方式，該局自去(110)年開始於號誌路口，實施特殊綠燈時相，截至今年6月底止，全市已完成136處號誌及標誌調整，10月底前再增加130處號誌路口實施特殊綠燈時相。

交通局表示，全市左轉車流量大的路口，會優先以劃設專用車道暨設置專用時相做為改善策略；惟部分道路受限於路型及路幅，無法佈設左轉專用車道時，則採共用車道方式，搭配綠燈早開(提早亮啟)或遲閉(延遲熄滅)方式，讓左轉車輛順利通過路口，並配合「道路交通標誌標線號誌設置規則」(以下簡稱「設置規則」)規定，於路口號誌設置圓頭綠燈或左轉箭頭綠燈，供駕駛人依循行止。

設置規則就箭頭綠燈及圓頭綠燈，有其明確路權規範(左轉箭頭綠燈允許直接左轉、圓頭綠燈需注意對向來車，確認安全間距後方可左轉且轉彎車應讓直行車先行)，惟仍易造成駕駛人混淆及困惑，進而造成交通壅塞及安全問題。

桃園市號誌化路口約3,600多處，其中實施綠燈早開或遲閉之號誌路口將近400處，交通局原規劃於今年度分二階段辦理前揭路口的左轉箭頭綠燈及圓頭綠燈同亮的特殊綠燈時相，並參考設置規則第214條第2項規定，於號誌桿附掛牌面提醒用路人注意。因先前完成之136處路口運作情形良好，經評估後將再增加130處採圓頭綠燈早開或遲閉之路口優先辦理號誌及標誌調整作業，預定10月底前完成。