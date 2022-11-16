女休學顧癱瘓母…母4年後「奇蹟起身穿衣服」　她得知真相後哭了

▲女研究生的癱瘓母親突然坐起身穿衣服。（圖／翻攝自新浪視頻）



圖文／CTWANT

是「迴光返照」還是另有原因？大陸安徽一名58歲婦人4年前因病陷入重度昏迷被送進加護病房搶救，儘管婦人成功撿回一命，卻因此全身癱瘓，智力更只有1歲。就讀研究所的女兒也為此休學全天候照顧她4年，怎知原本癱瘓的婦人突然在近日「起身穿衣服」，嚇壞病床旁的女兒和照護員。

綜合陸媒報導，楊姓女子2017年考上安徽大學電腦軟體工程研究所不久，在飯店打工的母親就因職業傷害罹患腱鞘炎，怎知這看似常見的疾病竟間接導致她母親在2018年陷入重度昏迷，清醒後成為智力只有1歲，不能自理生活還癱瘓的殘疾人士。

▲楊母的生活大小事幾乎全由女兒包辦。（圖／翻攝自新浪視頻）



楊女起初還抱持媽媽會好過來的希望，但隨著醫師告知她母親恢復機會渺茫，復健也幾無成效，只好接受事實休學全職照顧母親。儘管為了媽媽欠了好幾十萬人民幣的債，以及中斷好不容易考上的研究所學業，但父母離婚後就被媽媽一人拉拔長大的楊女，至今仍不願放棄母親，與哥哥咬牙打工還錢與接班照顧。

▲楊女和護理師都被眼前一幕嚇傻。（圖／翻攝自新浪視頻）



怎知，楊女辛苦照顧4年後，在近日某個夜晚看到「癱瘓的媽媽坐起身並俐落的穿上衣服」，讓她和照護員完全看傻了眼。影片曝光後，許多網友們疑惑：「會不會是裝病？」但楊女強調，媽媽穿好衣服的隔天「又恢復癱瘓狀態」，醫師也指出，楊母疑似因腱鞘炎治不好與手臂越變越細而產生的憂鬱症，誘發厭食症昏倒後再因心理原因出現全身癱瘓與選擇性失憶，確實比一般的癱瘓更難治療，因此才會在「短暫康復」後又癱瘓。

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