客運振興砸百萬搶客！退休藥師每周搭國光客運　爽領逾3萬元iPhone

▲國光客運耗資超過百萬元舉辦攬客抽獎活動，退休藥師幸運抽中蘋果手機。（圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

公路總局祭出客運補貼，每搭載一名旅客就補貼15到70元，讓客運業者也推出不少優惠，國光客運耗資超過百萬元舉辦攬客抽獎活動，11月初加碼送出蘋果手機iPhone13 Pro與任天堂Switch健身環大冒險遊戲機組等大獎，一名退休藥師王先生幸運抽中市價3萬多元蘋果手機。

原本在台北馬偕醫院擔任藥師的王先生，退休後轉往埔里基督教醫院院長室展開樂齡職涯第二春，固定每周一清晨從台北搭車南下，周五下午再北返，是國光客運1832台北埔里線的忠實乘客。王先生表示，國光客運服務路網正好符合需求，尤其行車時間最短直達車是唯一選擇。

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另外抽中市價近萬元任天堂Switch健身環大冒險遊戲機組的則是家住基隆安樂區的王小姐，目前任職於台北市政府，每天上下班搭乘國光客運1815C往返基隆台北。王小姐表示，因為通勤者每天有兩次登錄抽獎機會，有助於提高中獎機會，她會仿效遊樂器電視廣告女主角新垣結一，全家人在家裡好好動起來。

另一名抽中Switch遊樂器得獎者張小姐則表示，因為一張8月初搭乘國光1828台北彰化線車票而中獎。另名住在新北市的李姓老師每天固定搭乘國光客運1820台北竹東線前往龍潭教書，也幸運抽中Switch遊樂器。

國光客運表示，客運振興活動7月起跑後，凡搭乘國光客運皆可登錄參加抽獎活動，陸續已送出800張麗寶樂園門票與千元乘車金40名，10月底活動截止後加碼送出蘋果手機與任天堂遊戲機組，再加上贈送立體口罩與隨身消毒噴霧瓶等防疫小物，國光客運總共送出超過百萬元贈品行銷攬客。

國光客運表示，回歸正常生活後疫情時期即將到來，通勤路線乘客回流情況穩定，但返鄉或出遊為主的中長程路線，與疫情前相比仍然有不小落差，將繼續提升服務品質並落實清潔消毒工作，吸引乘客搭乘經濟實惠的國道客運，接下來的九合一大選投票日以及新年元旦連假，會努力提供足夠班次滿足民眾需求。