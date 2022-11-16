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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選前之夜就是要在區運路辦　林佳龍要侯友宜別刁難：行政獨裁太霸道

▲▼林佳龍出席新北市長公辦電視辯論式政見發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨新北市長候選人林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／新北報導

九合一進入倒數階段，近期選前之夜區運路借調問題成為爭議，新北市長候選人林佳龍16日表示，侯團隊申請板一時並未附區運路，林佳龍競辦是第一個報名的，也就是頭香，如果頭香前面還有頭香就是特權，他們非常專斷，自己說了算，也不跟人討論，還推給區長，這都已經呈現行政獨裁、非常霸道。

林佳龍選前之夜想辦在板橋第二運動場及區運路，而國民黨候選人侯友宜辦在板橋第一運動場廣場，但侯陣營質疑，區運路和板一廣場路相鄰，恐引發衝突，有安全疑慮。市府已退回區運路封街申請。

對此，林佳龍表示，舉辦選前之夜過去都有經驗，研究過後覺得辦在區運路沒有問題，他不必指定我們在哪裡辦，這都已經呈現行政獨裁、非常霸道，還要決定別人選前之夜的地點，板二是封閉式的、進出比較有風險，之前在區運路附近辦過，是開放式空間、沒有問題。

會在區運路附近辦理選前之夜，侯市府不必再刁難，這是平庸的邪惡，表面是依法行政，但法都是他在解釋 台灣是民主發展，我們願意跟他討論，大家拿出資料商議，不是侯友宜一個人說了算 ，國民黨上週末在板一造勢活動號稱5萬人，完全沒有外溢到區運路，那為什麼要佔這麼大呢？

林佳龍批評，侯團隊申請板一時並未附區運路，林佳龍競辦是第一個報名的，也就是頭香，如果頭香前面還有頭香就是特權，他們非常專斷，自己說了算，也不跟人討論，還推給區長。

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