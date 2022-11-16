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國體大聲明批4點造謠！　館長暴怒：本想說算了你還伸臉出來給我打

記者崔子柔／綜合報導

前NBA超級球星霍華德（Dwight Howard）加盟台灣T1職籃桃園永豐雲豹，將在本周六迎來首秀，國體大昨（15）日針對場地問題聲明指出，館長陳之漢所言多項與事實不符，讓館長再開直播怒罵「本來想說算了你還伸臉出來給我打」。

國體大聲明指出，館長有4點指控與事實不符，包括「只供宗教與直銷團體承租」、「單場租金高達100萬元」、「雲豹球團投注3千萬進行裝修」、「影射貪瀆」，並稱該校財務詳細資訊都登載於「校務及財務資訊公開專區」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

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▲館長直播回應國體大聲明。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長昨晚則在直播表示，如果他說的不是事實，那官員和校方何必做那麼多動作，更嗆「歡迎你告我，我們大家去法院，連同校長，你們學校的人都調證人去法院嘛！大家把帳翻出來嘛！讓法官去查一查嘛」、「看是我唬爛還是你唬爛」。

館長提到，雲豹簽霍華德之前就和國體大協調整修球場，希望未來租金可以有折扣回饋，結果校方後來反悔，館長另解釋自己沒說校方僅租借給宗教和直銷團體，只說校方一直和球團嗆安麗、宗教團體租了多少錢。

針對單場租金100萬元的說法，館長表示，這是球團老闆給出的數據，因為平均一個星期只能比賽一天，算起來就等於是一場100萬元，認為校方的聲明是在打迷糊仗，把平日租金也混進去算。

▼霍華德前往林口成吉思汗健身房，加入團隊肌力訓練，與館長陳之漢合影。（圖／桃園雲豹提供）

▲▼ 魔獸,霍華德,館長 。（圖／桃園雲豹提供）

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