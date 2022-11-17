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心疼高虹安遭「抄家滅族式」攻擊！柯文哲：我覺得好對不起妳

▲高虹安和柯文哲在臉書連線直播。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲高虹安16日晚間和柯文哲在臉書連線直播。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

記者閔文昱／綜合報導

九合一大選打得火熱，新竹市的選戰也備受矚目，尤其民眾黨候選人高虹安近來遭到藍綠夾殺、風波不斷，讓她「身心俱疲」入院打點滴。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲16日晚間與高虹安直播時表示，從來沒預測到高會遭受到這麼大攻擊，「已到抄家滅族程度」，坦言看到高前幾天一副像是要掛掉的樣子，「我覺得好對不起妳」。

高虹安16日晚間與柯文哲一同在臉書直播，談及高日前因身心俱疲住院，柯文哲表示，現在看到高虹安能展現笑容，自己覺得安慰多了，「看你前幾天那個樣子，我覺得好對不起妳。」柯進一步解釋，高現在講話大聲多了，和前陣子去住院時的樣子差很多，「那時候已經一副要掛掉的樣子。」

▲▼高虹安住院打點滴。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝自Facebook／高虹安）

▲高虹安日前住院打點滴。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝自Facebook／高虹安）

柯文哲直言，自己從來沒預測到高虹安會受到這麼大的攻擊，他過去被攻擊一個MG149事件心情就已經很不平衡了，高大概已經遭遇7、8個MG149以上，痛批民進黨這次已到抄家滅族程度，「我覺得太過分了」。

高虹安也向柯文哲報告近況，她說自己從網路上很常會看到有人試圖將她妖魔化，或用醜圖霸凌她，但當自己實際走上街頭時又能從許多支持者身上得到溫暖，因此她覺得在地方跑行程其實蠻療癒的，「跟手機電視像是兩個平行世界」。

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