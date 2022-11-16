柯市府休會提覆議案　議員痛斥搞突襲

記者陳家祥／台北報導

台北市議會日前通過明年度警察局設置錄影監視器預算案，但預算加了一項「如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支」的但書，市長柯文哲認為但書窒礙難行，15日市政會議討論後，決議提請市議會覆議，創下北市府在議會休會期間提覆議首例。也是柯文哲任內第一次針對預算案提覆議。

北市議會通過市府總預算案，其中，警察局「錄影監視系統專用傳輸網路服務費」原列4.65億元，刪減0.04億元，准列4.61億元。但設有但書，為維護影像品質，符合治安需求，除3M頻寬需求者可新增200萬畫素攝影機外，如規劃使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支。

對此，北市府認為但書窒礙難行，第一，因依汰換案契約規定，將原30萬畫素監視器攝影機提升至200萬畫素，如使用100萬畫素監視器攝影機，會衍生履約爭議，並影響工程進度與驗收。

另外，100萬畫素已非市場主流產品，未來將面臨零件生產停滯、損壞無法維修的窘境；且不符頻寬測試分級一致性，也會導致頻寬選用標準不一，預算將增加729萬餘元。

對此，台北市政府發言人陳智菡表示，該預算案但書確有窒礙難行之處，希望透過直接覆議方式解決，且議員本來就有權責要審查。陳說，北市府尊重議員選舉規劃，預計下周送出覆議案公文到議會，讓議員可在選後處理此預算及覆議案。

針對北市府選擇在選舉時刻提覆議案，民進黨台北市議會黨團總召江志銘痛批，目前是休會期間且正值選舉最後階段，搞突襲、偷雞摸狗提覆議，令人不齒，要求北市府應於選後、就職前再提出。

國民黨議會黨團書記長秦慧珠則砲轟市府不尊重決議，她說，此案經政黨協商、警察局等各單位都在現場，最終作出此共識決議，北市府事隔1個多月、正值選舉之際提出覆議，根本是找議會麻煩。