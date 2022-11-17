丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後「改嫁小叔」　生活現況曝光

▲王宇的丈夫去世2年後改嫁給小叔，2人也步入了婚姻。（圖／翻攝抖音）



記者柯振中／綜合報導

吉林省長春市31歲的王宇2012年與丈夫結婚，婚後育有一兒一女，生活相當幸福。不過後來丈夫工作中意外去世，沒想到時隔2年左右，王宇竟嫁給了丈夫的弟弟，離奇的劇情引發討論，網友們的意見也相當兩極。

綜合陸媒報導，王宇今年31歲，2011年時與呂姓丈夫相遇、2012年步入婚姻，婚後育有一子一女，家庭生活過得相當美滿，呂男平時在外面開大貨車載貨，王宇也時常伴隨在旁邊。

不過，呂姓男子2020年工作時發生意外，不幸去世後，王宇獨自挑起撫育孩子的責任，自己找工作養育一子一女，堅強的模樣讓身邊的人感到心疼。

▲丈夫去世後，王宇獨力撫養孩子，婆婆感到於心不忍，於是將兒媳婦、二兒子成功搓合。（圖／翻攝抖音）



看著王宇辛苦撫養孩子，婆婆於心不忍，於是突發奇想，將自己的第二個兒子、也就是王宇的小叔介紹了過去，讓2人嘗試交往看看。起初2人都覺得十分尷尬，但隨著時間經過，王宇發現小叔相當有愛心，對待2名孩子也視如己出，於是也漸漸放下心，全心全意愛上對方。

2人的戀情剛開始曝光，有不少人提出質疑，「女主角很漂亮，男的也很帥。只是妳心裡真的接納他了嗎？老公的愛沒有了嗎」、「總感覺倆人可能心裡還有些芥蒂、放不開的感覺」、「總感覺彆扭」、「這在一起的速度也太快了？」

▲王宇與小叔戀愛了2年左右，2022年成功步入婚姻。（圖／翻攝抖音）



而伴隨2人感情穩定，2022年底步入了婚姻，這些質疑的聲音也慢慢消失，轉為祝福的話語，向2人祝賀，「如果我是已經去世的呂先生，會欣慰。我親愛的弟弟做我孩子的爸爸，我在人世間最愛的人，他們還是一家人」、「我是真的感覺這樣是最好的，他是最愛孩子的，沒有外心」、「一個要散了家，你倆又給聚在了一起。對這個家的成員來說已經是最好的了！真的很棒。」

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完