SOD表嫂版！色小叔凍未條「金手指」強撩　傳訊賠10萬想裝沒事

▲陳姓小叔覬覦表哥前妻，竟伸出狼爪上下其手得逞。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

真實版SOD！北部有毒品前科陳姓男子，見表哥前妻小怡（化名）頗有姿色，竟在小怡住家強行脫去其褲子指侵得逞，食髓知味的他竟想以生殖器硬上，小怡因不斷掙扎，而感到掃興作罷。事後，陳男感到後悔，並想用10萬換得原諒，小怡怒不可遏決定報警。士林地檢署偵結，依家庭暴力之強制性交罪，將陳男提起公訴。

起訴指出，陳男因毒品案遭判有期徒刑5月，2020年8月13日執行完畢，豈料他不知悔改，去年3月7日凌晨，在表哥前妻家，對她伸出狼爪，所幸小怡不斷反抗，他僅指侵得逞，事後小怡蒙羞向前夫哭訴。

警詢、偵查時，陳男稱與小怡是合意發生性行為，且願賠償10萬元，但他卻表示不記得發生性行為時間；黃姓前夫則出庭作證指出，小怡被侵犯有通知他，表弟甚至慚愧傳訊息向他道歉，並表示可賠償10萬元。

檢方根據陳男與表哥對話臉書對話紀錄，發現他在案發後確實有表達歉意及賠償10萬元意願，而小怡內褲、外陰部也有採出陳男Y染色體DNA-STR型別，依強制性交罪將陳男提起公訴，累犯，建請法院加重其刑。

另外，小怡指控陳姓小叔有以不明藥劑讓她飲用，因此才遭侵犯，認涉犯加重強制性交罪，但陳男堅詞否認，因無積極證據證明有使用藥劑，此部分指訴，尚無可採，不另為不起訴處分。