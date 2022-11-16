網紅平台Partipost打造社群創作空間「CreateStation®」一次滿足你的3種看展需求！

▲CreateStation® 創作空間。



圖、文／Partipost提供

你也想當社群網紅嗎？廣受年輕族群喜愛的網紅平台Partipost於11/16（三）至11/20（日）打造期間限定的CreateStation® 社群創作空間，展場概念結合「社群元素」和「加油站」，融合創作者選物店、互動式展覽體驗，讓你體驗社群創作的各種環節，同時也為在經營社群路上的創作者們加油打氣！

空間超漂亮！好玩、好看、爽爽拍不完！

本次CreateStation® 社群創作空間結合「創作者選物店」、「社群互動式展覽體驗」、「社群能量加油打卡牆」，可以逛、可以玩、還可以拍照打卡，一次滿足你所有的看展需求，於日前網紅體驗場吸引了眾多網紅共襄盛舉。

▲CreateStation® 為創作者加油。

創作者選物店：共襄盛舉期間限定

本次專屬商品由Partipost與知名插畫家鹿人與泥鰍（@twodeerman）共同推出的「PartiLand」限定款桌遊，將創作與社群上的事件遊戲化，桌遊內含各種風格的網紅、看戲的鄉民、怪獸家長⋯⋯等，透過桌遊互動讓大家能夠更了解創作者的日常。PartiLand桌遊相關視覺和角色皆由知名插畫家鹿人打造，預計會迎來一股搶購熱潮！本次也邀請到鴨梨子（@duck_c4）、棉花糖柴柴（@fuckcute.studio）卡肉Carol（@carol_meat）⋯⋯等多位知名創作者一同打造快閃選物店，讓你可以一次買到不同社群創作者的個人品牌商品！

▲「PartiLand」限定款桌遊。

▲創作者快閃選物店。

▲創作者快閃選物店。

社群互動式展覽體驗：有說有笑的時光隧道

位於展覽空間的B1地下室，CreateStation® 打造了以社群創作為主題的「社群互動式展覽體驗」，由演員們擔任遊戲關主，帶領體驗者透過不同的故事關卡，了解社群創作的各種環節。地下室現場更展出網路社群的許多重要發展歷程，讓玩家在體驗劇本的同時還可以學習到許多社群經營知識。

▲社群冷知識。

▲社群大事記。

▲社群冷知識。

▲社群大事記。

社群能量加油打卡牆：繽紛色彩一起加油一起拍

CreateStation® 以「為社群創作者加油」為概念，打造充滿社群能量的「加油」空間，無論是1樓或是B1皆有大型的彩色加油打卡裝置，繽紛的色彩象徵了所有的社群元素，整體開放的空間讓參觀者自行尋找適合的拍攝角度，結合Partipost平台的獎勵活動，可以逛、可以玩、還可以拍照打卡，一次滿足你所有的看展需求現場直接進行社群創作與分享！同時一起為為社群創作者加油！

▲梵君＆胖虎＆紀晨心。

▲見習網美小吳。

▲梵君＆胖虎＆紀晨心。

推廣、回饋共同打造亞洲最大創作者生態圈

Partipost已是許多國際品牌的指定合作夥伴，至今已累積數千檔活動執行經驗。Partipost發現台灣網紅行銷市場相較於過往已成長許多，但整體資訊、定義、成效、合作流程上並未成熟，針對此市場現況Partipost共同創辦人Tony表示：「創作者和品牌間關係密不可分，唯有創作者好品牌才能更好！」Partipost希望讓每一位創作者的作品都能發揮影響力，持續推廣網紅行銷市場，打造亞洲最大創作者生態圈。

▲Partipost共同創辦人Tony／創作者加速器主理人Morris。

▲創作者加速器主理人Morris＆Sonny。

據Statista報導預估指出，全球網紅市場規模將於2024年成長至240億美元。亞洲最大的網紅行銷平台Partipost本次獲得2.3億元的募資，會將30%的資源投入市場推廣創作，除打造CreateStation® 體驗展覽外，更於今年10月成立「創作者協會」與發起「創作者加速器計畫』」，希望協助創作者一路從「人」蛻變至「品牌」！Partipost也將持續提供創作者更優質的創作環境、給予客戶更具創意的行銷服務，將品牌與創作者連結起來，讓每一位創作夥伴都成為有影響力的人！

活動資訊

Partipost社群創作空間「CreateStation® 」

日期：11/16（三）～11/20（日）11:00～17:00

地點：PPP時尚藝文空間（台北市中山區中山北路二段26巷2號）

詳細資訊請洽：Partipost官方IG