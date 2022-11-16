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7陸客在日本爆買17億精品！被國稅局要求補稅1.6億　秒開溜出境

▲▼陸客赴日本爆買，涉逃稅。（圖／達志影像／美聯社）

▲訪日觀光客隨著解封陸續增加，外籍旅客轉賣免稅品的問題也越發嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本大阪國稅局內部人士16日表示，有7名中國籍男女涉嫌作為人頭，替代購業者購買精品、化妝品等高額免稅品，並違法在日本國內轉手，總金額高達77億日幣（約新台幣17億元），因此被要求補繳7億6000萬日幣（約新台幣1.6億元）的消費稅，然而他們僅繳納200萬日幣（約新台幣44萬元）就直接出境，日本當局恐難追回剩餘稅金。

根據《時事通信社》報導，這7名中國籍人士2020年以短期觀光簽證入境，隨後在大阪的百貨公司購入大量精品包、手錶以及化妝品，總額高達77億日幣（約新台幣17億元），同時取得免稅優惠。然而大阪國稅局經過調查，調閱7人在百貨公司購物的電子商品明細，且發現這些「免稅品」並沒有被運往海外的痕跡，疑似是在日本境內就遭到不法轉賣。

國稅局認定其為轉賣行為，並要求繳納全額的消費稅，然而7人僅付200萬日幣（約新台幣44萬元）就直接出境，剩餘的7億多日幣（約新台幣1.6億元）消費稅恐難以追回。而7人在面對國稅局的調查則一律聲稱，「已經把相關商品運到國外，只不過證明文件被銷毀了。」

國稅局猜測，7人應該是受到不法業者的委託，按照指示協助代購後，再將免稅品違法轉賣出手，並從中獲取傭金。

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