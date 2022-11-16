小室圭終合格！真子公主興奮籌備婚禮　聖誕節飛巴西度蜜月

▲小室圭與小室真子赴美生活1年，預計2023年初舉辦小型婚禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本皇室秋篠宮文仁親王長女小室真子的丈夫小室圭落榜多次，終於考上紐約律師資格考試，而11月14日正好是兩人赴美生活滿1年的日子。有日媒就報導，小室夫妻預計在聖誕節前往巴西度蜜月，並在2023年春天舉行小室圭的合格派對暨小型婚禮。事實上，兩人當初因為正處輿論風暴中，因此登記後並未舉辦婚禮，便匆匆前往紐約。

根據《女性自身》引述消息人士報導，由於12月中旬將會迎來聖誕節連休，小室夫妻預計前往巴西進行蜜月旅行，最近已經開始訂機票、飯店，並聯繫當地導遊與司機。而選擇巴西作為蜜月旅行地點的原因，也是出於小室真子的公務經驗。

小室真子2018年7月曾經以內親王的身分前出訪巴西，而當地有近200萬名日僑居住，且從很久以前就與皇室有著緊密的友好關係。不僅如此，小室真子2021年也曾獲得由巴西政府所頒發的勳章。

▲小室夫妻2021年匆匆赴美，並未舉行婚禮。（圖／達志影像／美聯社）



小室圭日前終於考上紐約律師資格考試，預計2023年1月會完成宣誓與面試，正式成為律師。為此，小室真子也想要大肆慶祝一番，兩人打算在紐約當地的高級飯店舉辦合格慶祝派對兼婚禮派對，除了兩人的同事外，也將邀請在紐約當地照顧他們的相關人員與日僑人士。

兩人原先只是想要舉辦小型派對，不過日本駐紐約領事館考量到維安問題，希望避免閒雜人等來往，因此特地與有深交的北野紐約飯店（The Kitano Hotel New York）聯繫。北野紐約飯店是開業超過50年的高級日系飯店，同時也被稱為是政府御用的高級飯店。2015年還是皇太子的德仁天皇出訪紐約時曾下榻於此，而首相岸田文雄日前為出席聯合國總會訪美時，也是下榻於此。

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