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美智庫解讀拜習會：短期關係回穩　長遠難有交集

文／中央社記者尹俊傑紐約15日專電

美國智庫亞洲協會會長陸克文今天說，美國總統拜登與中國國家主席習近平會晤顯示雙方致力管控戰略競爭，防止關係破底，但兩國長遠難有交集，仍朝因台灣而衝突的方向前進。

亞洲協會（Asia Society）15日舉辦視訊研討會，邀請曾任澳洲總理的陸克文（Kevin Rudd）和亞洲協會亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任羅素（Danny Russel）、柯特勒（Wendy Cutler）及資深研究員彥谷貴子討論拜登與習近平14日在印尼峇里島的會晤。

美中近年在軍事、科技、貿易等層面摩擦不斷，拜登去年1月上任以來多次宣示美軍將在中國對台動武時介入。美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，中國在台灣周邊舉行大規模軍事演習，台海及美中關係高度緊張。

陸克文說，美中關係先前有如自由落體般惡化，沒有道路標線與護欄。這次元首會晤後，雙方以護欄、安全網等用語示意致力管控戰略競爭，短到中期防止極速下墜的關係破底。

但陸克文從中方對話紀要解讀，北京對台立場一如往常堅定，用語甚至更強硬。中到長期，美中如同並行、毫無交集，朝長遠因台灣而衝突的方向前進，除非2020年代末期、2030年代初期中國被嚇阻，不對台動武。

▲▼拜習會,美國總統拜登,中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲拜習會備受關注。（圖／路透）

美方紀要提到，拜登表明反對中國對台脅迫且日益挑釁的行為，這些行徑危害台海及區域和平穩定。根據中方紀要，習近平強調台灣議題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎、第一條不可踰越的紅線，並說台獨與台海和平穩定「水火不容」。

陸克文形容，自5月以來，華府對中戰略逐漸成形，促使北京「按下戰略暫停按鈕」，有助美中關係回穩，氣候合作是最容易得到的成果。

但曾任美國國務院亞太助卿的羅素說，現在說中國外交代表民族主義的「狼」已經消失還言之過早，因為「習近平本來就不是狼，他是放狼出來狩獵的人」。

羅素表示，前一段時間，習近平重心放在國內重大政治任務，依自己喜好調整中共高層人事的目標達成。如今適逢峰會季，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暫停出訪兩年半的習近平重回國際舞台，會見各國領袖，欲強調中國在形塑國際治理上扮演重要角色。

▲▼拜習會,美國總統拜登,中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲拜習會被一些專家視為美中關係緩和的跡象。（圖／路透）

彥谷貴子從日本媒體報導解讀，美中未能縮小因台灣而出現的分歧，不令人意外。但雙方以溝通避免衝突，讓人鬆一口氣，因為日本樂見美中穩定且受管控的戰略競爭。

曾任美國代理副貿易代表的柯特勒說，貿易並非「拜習會」重要議題。根據美中各自紀要，拜登提到美國關切中國非市場經濟行為；習近平則把貿易戰、科技戰怪到美國頭上，但也意識到兩國經濟深度融合，有必要合作。

「拜習會」後美中部分工作小組重啟對話，但柯特勒認為雙方經濟合作最佳機會是在20國集團（G20）等多邊組織脈絡下，雙邊對話成果難料，因為雙方立場堅定，而且美國期中選舉執政的民主黨選得比預期好，短期內難以預見美國取消對大量中國貨品加徵的關稅。

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