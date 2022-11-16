同居男友突通知別回家！他驚見房間「多1人」：是對方前砲友

▲男友讓前砲友住進租屋處。（示意圖／記者許凱彰攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人會和另一半同居，但可以接受「多一個人」嗎？一名網友表示，他和男友剛交往，平時都是住在對方的租屋處，但沒想到某天對方竟然叫他不要回家，之後家裡就「多了一個人」，詢問後才知道是男友的前砲友。他為此感到相當生氣，也說不願意和對方同住，沒想到男友卻不為所動，讓他猶豫是否該分手。

原PO在「Dcard」發文表示，他和男友剛交往1個多月，平時2人都是睡在對方的租屋處，但最近男友突然叫他不要回家，結果隔天家裡就多了一個人，且行李放在2人的房間內，「細問之下才知道那是他前砲友」。男友解釋，前砲友從新竹搬到台北，自己才會免費提供住處。

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原PO對此十分生氣，也有表態不想要同住，但男友卻沒有回應要如何處理，還說是經過思考後才讓前砲友搬進來的。但他仍無法接受，表示不想要和他的前砲友一起睡，「為什麼要讓別人睡我們的房間？」結果對方還回，「這是我的房間」。他隨後氣得將所有物品搬回自己的租屋處，但目前還在思考是否要分手，「我應該容忍男友前砲友睡在他房間嗎？」

網友看到文章後紛紛表示，「建議你直接搬離和分手，他已經不愛你了，如果愛不會這樣對你」、「自己選的，怨不得人」、「還不分手等過年？」「這種事還要問？答案都這麼明顯了，你只是想藉由他人之口說出來而已，趕快驗性病全餐 ，保護好自己比較重要」。