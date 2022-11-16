「最美魚販」遭爆赴星國下海撈20萬　怒告AV導演圤智雨結果曝

▲被網友喻為「最美魚販」網紅阿澎，遭週刊報導赴星國酒店打工，她認是前經紀人爆的料，因此提告求償。（圖／翻攝自Facebook／阿澎）

記者黃宥寧／台北報導

全台「最美魚販」網紅阿澎（本名劉心語），2019年遭週刊大幅報導她赴星國酒店打工，週薪20萬，甚至影射她整形、對經紀人忘恩負義並暴力行事等，她認為是前經紀人也就是AV導演圤智雨（本名郭震宇）向週刊爆料，一狀告上法院，請求50萬損害賠償，並登報道歉。士林地院認她無法舉證是郭男向週刊爆料，故判免賠。

判決指出，2019年《壹週刊》以〈正妹網紅惹腥〉為主標做出「週薪20萬最美魚販爆星國酒店打工」、「最美魚販戀情曝光經紀人遭打裂手骨」、「最美魚販以前長這樣...」等3則報導，甚至放上劉女新舊照，影射她整形、從事性交易，對經紀人忘恩負義及以暴力行事等；不僅如此，報導內更有網紅雪碧回應說「有點心痛，假如真的是她（劉女下手），不應該這麼做」。

劉女認，她和圤智雨2018年8月簽下經紀約，但圤智雨擔任經紀人時未積極培訓，且有自行刪除工作訊息及騷擾其家人，並在隔年3月寄發存證信函解約，豈料，事情發生不到2週後，《壹週刊》就報導該3篇報導，因此她認為是郭男因解約的事對她懷恨在心，向媒體爆料。

▲最美魚販劉心語遭週刊爆料赴星國賣淫甚至整形，因此她認是前經紀人爆料，怒告求償。（資料圖／記者唐詠絮攝）

因此她認為不實報導，導致她在社會評價及形象受損，已嚴重侵害名譽權，故對郭男請求50萬損害賠償並在聯合報、自由時報、中國時報擇一全國版頭版下4分之1版面，連續刊登3日道歉，同時她也解釋，她到新加坡酒店只是跳舞打工，不是坐檯陪酒，藝人雪碧等人都知情，她更沒找人毆打郭男。

挨告的吳男向法官說，週刊報導前有接到記者來電求證，但他沒有看到撰稿者其他證據，當下以經紀人身分表示不予回應，他強調並無侵害劉女名譽。

有證人出庭指出，郭男曾告訴他，劉女新聞都是他操作，但證人無法確定是指哪篇報導，因此無法認定就是郭男向週刊爆料，再者週刊刊登劉女2016年舊照、新加坡花場照，劉女也無法證明只有郭男持有。

士林地院審結，認劉女無法證明是郭男向週刊傳述不實資訊，也無法就吳男有何不法行為盡舉證責任，因此駁回她請求，判郭男免賠。