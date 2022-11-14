快訊／正面對決！夏克立現身法院與黃嘉千開戰

記者黃宥寧／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立跨國婚姻走向盡頭，2人協議終結16年婚姻，為「親權」歸屬，雙方也鬧上法院，士林地院家事法庭排定9月12日，黃嘉千與律師賴芳玉一同出庭，全程約30分鐘結束，夏克立則委由梁維珊律師代唸出給「家人」的信，夏克立擔心判決結果，本月9日返台，法院相隔64天，今（14日）再度開庭，夏克立稍早也現身法院。

▲夏克立現身法院。（圖／記者黃宥寧攝）

▲今年9月黃嘉千在賴芳玉律師陪同下赴士林地院家事法庭，開庭過程約30分鐘結束。（資料圖／記者黃宥寧攝）

9月12日家事法庭開庭，夏克立委由律師出庭，他未親自出庭原因眾說紛紜，更有報導指出他是因精神狀不佳，故未回台灣親打官司，為消弭不實謠言，他更透過臉書發文火大回應：「這完全是謊言！根本沒有證據。」接著透露不回台灣的理由是擔心會被「某些人」冠上更多不實罪名及指控，更直言難以置信這個社會毫無正義，「在被證明有罪之前是無辜的？這絕對是一個笑話。」強調自己才是被害人，「到底是誰在對外放話與操作想欺騙大家，一直在抹黑我，我才是被害人，我一直被迫要出來澄清」。

▼夏克立2021年返回加拿大後，1年多未返台，為親權官司，他9日搭機返台。（圖／翻攝自Facebook／Chris Downs、黃嘉千 Phoebe Huang）

相隔64天，士林法院家事法庭排定14日下午2點30分再度開庭，稍早，頭髮斑白夏克立身穿黑條紋襯衫及西裝褲與高挑外籍男友人現身法院，面對媒體詢問「今天有沒有打算談什麼條件」、「有話想說嗎」他則未回覆，約過10分鐘後，黃嘉千委任賴芳玉律師也抵達法院，但卻未見黃嘉千身影，由於家事事件以不公開方式進行，記者無法進入旁聽。

