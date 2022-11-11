無敵迴轉害死女騎士！人車倒地再輾過　奪命女房仲賠650萬換免囚

▲張姓汽車駕駛違規跨越雙黃線迴轉導致女騎士煞車不及撞上，人車倒地後再次遭左輪輾壓，經送醫急救仍回天乏術。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

58歲張姓汽車駕駛行經士林區福德路口欲向左迴轉時，直接跨越分向限制線迴車，導致直行37歲簡姓女騎士撞上，連人帶車倒地後，又遭車輛左前輪輾壓，違成多重性外傷，送醫仍回天乏術。士林地院審酌，張姓駕駛與死者家屬以650萬達成和解，依過失致死罪判處有期徒刑6月，可易科罰金、緩刑5年。

張姓女子於去年12月3日上午7時許，駕駛自小客車士林區基河路外側車道由北向南方向直行，行經福德路口欲向左迴轉時，卻貪圖方便跨越分向限制線迴車，導致簡姓女騎士從從內側車道後方行駛閃避不及，直接撞上，人車倒地後又遭張女所駕駛車輛左前輪輾壓，造成多發閉鎖性肋骨骨折併皮下氣腫等多重性外傷，經送醫急救，仍在同日上午9時21分宣告死亡。

開庭時，張女均坦承犯行，法官審酌她駕駛動力交通工具行駛在道路上，卻違規迴轉輾死簡女，導致其父母痛失至親，惟念她犯後坦承犯行，也與簡女父母以650萬（含強制責任險）達成調解，自陳碩士、已婚、無未成年子女、目前從事不動產相關工作、年收入約200萬，依過失致死處有期徒刑6月，如易科罰金3000元折1日54萬、緩刑5年。