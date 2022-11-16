紅燈亂閃3次！他開車闖過「慘吞2700元罰單」　法官見貓膩還公道

▲廖姓男子駕駛租賃車，行經北市仰德大道遭警舉發闖紅燈，收到2700元罰單後，他不服提出抗罰。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

不該吞真的別吞！廖姓男子駕駛租賃小客車，行經士林區仰德大道三段處，遭永福派出所員警舉發闖紅燈，事後他收到2700元罰單並記違規點數3點，不服提起行政訴訟，主張該路段紅燈異常閃爍，導致他無法正確判斷，但他經過紅綠燈前，也明顯減速，因此並無違規。士林地院勘驗影片後認，號誌確實有異常，因此撤銷罰鍰及違規點數。

廖男表示，他在今年6月16日下午1時許，駕駛租賃小客車，行經仰德大道三段被永福派出所員警製單舉發，「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」違規，同年7月11日收到桃園市政府交通事件裁決處裁處罰鍰新台幣2700元，並記違規點數3點，覺得莫名其妙，因此提起行政訴訟。

廖男主張，他行經仰德大道3段5巷前時，已明確減速，但紅綠燈出現不特定閃爍異常情形，導致他無法正確判斷燈號，況且他在正常紅綠燈前，也明顯減速，沒有違規，聲請原處分撤銷。

桃園市政府交通事件裁決處答辯，廖男行駛到仰德大道3段5巷，被執勤員警目擊，他在路口號誌紅燈時仍行駛越過停止線，經員警當場攔檢，認舉發無誤，因此不符撤銷免罰要件。

法官勘驗警方提供的蒐證影片，發現事發路口的號誌顯示紅燈後，廖男駕車減速接近路口準備停車，紅燈突然閃爍，接著熄滅近1秒才重新亮起紅燈，車輛要通過停止線時再極短暫閃爍一次，與一般路口號誌是由紅燈熄滅後轉為綠燈，再轉為黃燈，再轉為紅燈模式顯不相符，足認該路口燈光號誌已處於非正常運作模式，有極大可能已發生故障狀況。

法官認為，路口號誌確已出現異常紅燈閃爍，且閃爍次數達3次之多，一般用路人認知可能已發生故障，更導致人民無所適從，若未維修完成，是行政機關不確實的行政作為，若歸責於駕駛人，尚嫌嚴苛，也與立法目的不合，故認廖男應無在紅燈時闖越停止線之故意，因此不得以不正常運作的號誌作為舉發違規依據，故判撤銷原裁罰，裁判費300元由桃園市政府交通事件裁決處負擔。