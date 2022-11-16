▲幼稚園早已正名為「幼兒園」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「講『幼稚園』的都是老人！」知名作家、導演九把刀時常在臉書分享與孩子、太太的互動或對話，日前他就發文表示，太太告訴他，現在講「幼稚園」的都是老人。而貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

九把刀在臉書上貼文，提到老婆告訴他，現在大家都是說「幼兒園」而非「幼稚園」，「講『幼稚園』的都是老人！」聞言，他雖未透露當下反應，不過卻在文末Hashtag「我聽你在」，有難以置信的意味。

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▲九把刀貼文。（圖／翻攝自Facebook／九把刀 Giddens Ko）

貼文一出，底下網友紛紛回應，「我幼稚我驕傲」、「我就是幼稚才會喜歡你這麼久」、「幼稚園聽起來比較順耳啊其實」、「馬英九時代定名『幼兒園』，但我還是習慣講幼稚園」、「就像小叮噹一樣」、「大概就跟『小叮噹』與『哆啦A夢』一樣意思」。女星楊千霈也回，「慘了！我也說幼稚園～」

事實上，台灣本來是採日文的「幼稚園」一詞，但馬英九政府於2011公布《幼兒教育於照顧法》，並在隔年正式啟動幼托整合，因此收托2至6歲孩子的機構後來就統一正名，不論是幼稚園或托兒所，全數改名為「幼兒園」，並由教育部管理。

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