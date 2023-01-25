兒首次回台成噩夢！遭托兒所園長拉、打生殖器　痛哭：沒人來救我

▲爸爸PO出孩子的傷照，兩側臀部有明顯的瘀青。（圖／翻攝PTT）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

一名家長在PTT發文指控，日前給孩子報名了短期托兒所，不料入學後竟遭園長出手打生殖器和屁股，孩子還哭訴「爸爸我好痛，可是都沒有人來救我！」令父親當場心碎，立刻停托並報警處理，希望該托兒所園長、老師能遭吊照，不要再有機會殘害其他幼童。目前大安警分局和平東路派出所已正式接獲報案，後續將依規定查處。

該名爸爸在PTT發文表示，原本長期住在北歐，111年年底短期返回台北，給年幼的孩子報名了短期托兒所，當初因認為該所教育理念與歐洲體系較為符合，因此讓孩子入學，展開2個月的短期托育，沒想到卻是噩夢的開始。

爸爸描述，孩子在入學沒多久就開始出現情緒不穩，很容易失控甚至出手打人，原本以為是3歲叛逆、以及返台居住地更換的不適應，沒想到在送托近3周後，一次睡前聊天孩子竟語出驚人表示，園長會跑步過來打他、以及打他的生殖器和屁股。爸爸立即檢查孩子身體，果真在屁股兩側發現明顯瘀傷；孩子更哭訴「爸爸我好痛，可是都沒人來救我，你可不可以不要工作一天就好！」

爸爸心碎表示，原本讓孩子回台上短期托兒所，用意是讓他與台灣的小朋友玩耍，學習中文的同時還能有同儕互動，並減輕父母負擔，「沒想到他出生後第一次回台灣，竟變成他現在的惡夢！」

隔天爸爸立刻停止送托，孩子雖然卸下心理重擔，但每次脫口說出的遭遇都會讓父母心碎，孩子描述，園長會拉長他的生殖器並靠很近看；孩子還會問爸爸「我可以舔你嗎？」因為園長說「喜歡就要舔舔」。據孩子描述，幼兒園中的每個小朋友都會被打，到現場或報警調閱監視器時，才發現園方根本沒有安裝。

爸爸表示，雖然現在已經回到北歐，也通報當地的幼兒園和孩童及家長心理協助系統重建孩子信心，但這段短期回台的經歷仍在孩子的心中留下創傷、後遺症，孩子會拒絕練習尿尿，也不願在幼兒園脫褲子，這都是先前沒有的行為，甚至孩子還會反覆詢問「壞人抓起來了嗎？其他的小朋友呢？」聽到警車時也會問「去抓壞老師了嗎？」

「裡面的孩子可能每天面對如此變態的毆打、性騷擾、甚至性侵的舉動，我沒有任何管道可以幫助他們也令我心痛！」爸爸表示，雖然人不在台灣，但已請律師提告，目的不在取得金錢賠償，而是希望這所托兒園的園長、老師執照遭吊銷，不要有機會再殘害其他幼童。

針對本案，大安警分局和平東路派出所表示，已正式接獲家長報案，並依規定進行兒少相關通報，同時約談涉案托兒所老師到案說明，全案依傷害罪嫌函送查處。

▼家長已帶孩子前往醫院驗傷，並報警提告。（圖／翻攝PTT）