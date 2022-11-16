未送辭職書遭轟「根本沒決心」　蔣萬安澄清：生效日就是11／10

▲蔣萬安今上午赴內湖路口拜票。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安11月10日掃街時，突宣布將辭職立委。不過，卻遭民進黨質疑，蔣至今仍沒向立法院遞交辭職書；蔣萬安競辦昨晚急發聲明表示，一直都在走相關的程序。蔣萬安16日面對媒體提問，他再次強調，今天早上已經完成法定辭職程序，生效日就是11月10日。

吳思瑤昨晚間透過臉書發文表示，蔣萬安11月10日宣布辭立委，講得義正辭嚴，鏗鏘有力，什麼展現決心，一定要贏，問題是5天過去了，說要辭卻還沒辭，蔣萬安至今沒有向立院遞交辭職書，「連辭立委都可以講空話？說謊話？練肖話？」吳思瑤今再大酸，蔣萬安再一次展示，根本沒有決心，蔣的辦公室距離立法院人事處不到30公尺，送件不用2分鐘，「照稿唸完後的5分鐘空檔，去辦辭職手續都綽綽有餘」。

蔣萬安競辦發言人鄭世維昨晚回應，蔣萬安11月10日就已口頭宣布離職，之後在立院還有辭職程序要跑，預計明天所有手續就會完成，但完成的時程其實不是重點，辭職書日期仍是押在11月10日。鄭也嗆，蔣萬安已經說要辭了，現在民進黨又拿出來找碴，他們怎麼不去問自己黨內7位帶職參選的候選人要不要辭立委呢？

蔣萬安今日面對媒體澄清表示，今天早上已經完成法定辭職程序，生效日就是11月10日。