　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

未送辭職書遭轟「根本沒決心」　蔣萬安澄清：生效日就是11／10

▲▼ 蔣萬安今上午赴內湖路口拜票 。（圖／記者崔至雲攝）

▲蔣萬安今上午赴內湖路口拜票。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安11月10日掃街時，突宣布將辭職立委。不過，卻遭民進黨質疑，蔣至今仍沒向立法院遞交辭職書；蔣萬安競辦昨晚急發聲明表示，一直都在走相關的程序。蔣萬安16日面對媒體提問，他再次強調，今天早上已經完成法定辭職程序，生效日就是11月10日。

吳思瑤昨晚間透過臉書發文表示，蔣萬安11月10日宣布辭立委，講得義正辭嚴，鏗鏘有力，什麼展現決心，一定要贏，問題是5天過去了，說要辭卻還沒辭，蔣萬安至今沒有向立院遞交辭職書，「連辭立委都可以講空話？說謊話？練肖話？」吳思瑤今再大酸，蔣萬安再一次展示，根本沒有決心，蔣的辦公室距離立法院人事處不到30公尺，送件不用2分鐘，「照稿唸完後的5分鐘空檔，去辦辭職手續都綽綽有餘」。

蔣萬安競辦發言人鄭世維昨晚回應，蔣萬安11月10日就已口頭宣布離職，之後在立院還有辭職程序要跑，預計明天所有手續就會完成，但完成的時程其實不是重點，辭職書日期仍是押在11月10日。鄭也嗆，蔣萬安已經說要辭了，現在民進黨又拿出來找碴，他們怎麼不去問自己黨內7位帶職參選的候選人要不要辭立委呢？

蔣萬安今日面對媒體澄清表示，今天早上已經完成法定辭職程序，生效日就是11月10日。 

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
G7、北約緊急圓桌會議！　拜登：轟波蘭飛彈不太可能從俄國發射
普丁完了！攻擊波蘭邊境恐「觸怒北約」　拜登承諾捍衛每寸領土
陳紫渝男友是他？　緊貼合照激似電競選手
快訊／每人領1200元！　「符合1條件」明年3月發放
《全明星》林玉書爆遭隊員霸凌　經紀人發聲曝真相
王品加薪！　明年起薪33K起「調薪幅度上看7.5%」
《全明星》林玉書「卑微畫面」被拍！　孤單躲旁邊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨5立委捐人頭助理？　黃珊珊：有證據就送檢調「別每天東扯西扯」

高虹安爭議不斷　劉宥彤突發文談職場「不如把禍害送走」

復出首轟民進黨「人在做天在看」　金溥聰：相信人民眼睛是雪亮的

陳時中競總舉證再爆：蔣萬安為9不法中企服務　涉坑殺股民

「金小刀」重出江湖！金溥聰復出輔選曾獻瑩　預告與馬英九周六合體

彰化市長政見發表會登場　「最醜男人」持鍾馗劍現身：來斬妖除魔

蔣萬安喊辭立委6天才交辭職書　她諷：跑腿送件根本不用2分鐘

喊話蔡英文！既接受ECFA　馬英九：為何不接受九二共識？

蔣萬安被抓包沒遞辭職信　林楚茵酸：捨不得辭就回來好好當立委

畫面曝！徐定禎妻現身徐耀昌餐會惹議　鍾東錦陣營：比黑道還黑道

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

民眾黨5立委捐人頭助理？　黃珊珊：有證據就送檢調「別每天東扯西扯」

高虹安爭議不斷　劉宥彤突發文談職場「不如把禍害送走」

復出首轟民進黨「人在做天在看」　金溥聰：相信人民眼睛是雪亮的

陳時中競總舉證再爆：蔣萬安為9不法中企服務　涉坑殺股民

「金小刀」重出江湖！金溥聰復出輔選曾獻瑩　預告與馬英九周六合體

彰化市長政見發表會登場　「最醜男人」持鍾馗劍現身：來斬妖除魔

蔣萬安喊辭立委6天才交辭職書　她諷：跑腿送件根本不用2分鐘

喊話蔡英文！既接受ECFA　馬英九：為何不接受九二共識？

蔣萬安被抓包沒遞辭職信　林楚茵酸：捨不得辭就回來好好當立委

畫面曝！徐定禎妻現身徐耀昌餐會惹議　鍾東錦陣營：比黑道還黑道

星空聯盟連三年奪「全球最佳航空聯盟」大獎　獲頒最佳機場貴賓室

高通推出創新者開發套件　大幅縮短產品開發、上市時間

獨／林玉書經紀人「急撇排擠」藏內幕！知情人爆：選邊站　IG早洩玄機

台股攻14560點半年線　法人：台積電波段走勢仍有高點可期

蘋果庫克喊在亞歷桑那州買晶片　外媒狂猜台積電「產地直送」

民眾黨5立委捐人頭助理？　黃珊珊：有證據就送檢調「別每天東扯西扯」

紅豆餅5顆20元！他感動淚崩　在地人曝1.5小時全賣光

交通月票不只補助北北基桃　交部爭取逾26億元「歡迎全國提案」

金馬導演生前裝5支架「一拍戲就吃不消」　威廉悲憶2個月前最後見面

紋身師框酒店妹出場5hrs　騙吃清粥小菜卻帶回家硬上...下場曝光

羅志祥見村姑選手：妳要幹嘛？　音樂一下全場秒傻眼

政治熱門新聞

竹女竹中模擬投票「高虹安輾壓」　慘被網友出征　

桃園老里長幫站台　接過竹籃3秒竟仰倒仙逝

陳時中自曝必看NBA　號次12號「我要蹭一下魔獸熱度」

妻在徐耀昌餐會被請出場　徐定楨：不捨與愧疚

台北市長3奇葩候選人　他嗆：選錯全家死光

高虹安助理費爭議　前助理曝5立委都有

快訊／喊辭立委5天仍未交辭職信？　蔣萬安競辦：明天就會完成流程

25歲室內設計師選里長　親曝沒人搭理她的原因

陳時中：選舉「入魔」不值得　曝太太這樣鼓勵

角逐台北市長！這位候選人「最高學歷只有幼稚園」

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

遭爆「民眾黨5立委捐人頭助理」　黨團凌晨緊急聲明駁斥

邱毅轟高虹安：光鮮亮麗外表下，這些問題都做了

九合一懶人包／今起轉發民調最重罰500萬！　大選注意事項有哪些？

更多熱門

相關新聞

蔣萬安被抓包沒遞辭職信　林楚茵酸：捨不得辭就回來好好當立委

蔣萬安被抓包沒遞辭職信　林楚茵酸：捨不得辭就回來好好當立委

國民黨台北市長候選人蔣萬安11月10日主動宣布請辭立委，專注在市長選舉，但卻被爆喊了5天，仍沒向立法院遞交辭職書，競辦趕忙出面，強調今（16日）送交辭職書。對此，陳時中競辦發言人林楚茵說，蔣萬安如果捨不得辭立委，就該回來好好當個立委，如果要辭立委，就直截了當不要拖拖拉拉。

衛福部稱「青少年自殺率增因高樓多」　蔣萬安轟：專業很有問題

衛福部稱「青少年自殺率增因高樓多」　蔣萬安轟：專業很有問題

陳其邁：高雄不是好命囝，但我們用生命打拚

陳其邁：高雄不是好命囝，但我們用生命打拚

黃偉哲市場拜票高人氣

黃偉哲市場拜票高人氣

「網紅」選議員！政見超佛：解決單身狗婚配問題

「網紅」選議員！政見超佛：解決單身狗婚配問題

關鍵字：

陳時中蔣萬安2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

老牌LED廠新世紀　宣布破產

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

6豬仔遭囚新竹　他衝派出所救了所有人

立冬後轉運！財神偏愛「這生肖」

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

快訊／金馬知名導演張志勇離世！

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面