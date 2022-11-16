「網紅」選新北議員！政見超奇葩：解決單身狗婚配問題

▲簡元泰經歷欄僅寫著「網紅」2字，臉書粉專卻僅有9人說讚、12人在追蹤。（翻攝臉書）

圖文／鏡週刊

選戰進入倒數，中選會網站已可查閱選舉公報，不少候選人特別的政見曝光掀起熱議，像是有里長候選人提出「夫拒行房罰送愛馬仕」、市議員候選人「滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包」等。新北市也有一名43歲「網紅」參選議員，政見則是主打「致力解決成熟單身狗的婚配問題」。

查閱中選會網站，新北市第8選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）選舉公報中，一位無黨籍候選人簡元泰，現年43歲，畢業於華夏工專（現為華夏科技大學），經歷欄僅寫著「網紅」2字。

▲新北市43歲「網紅」參選議員，政見主打「致力解決成熟單身狗的婚配問題」。（翻攝中選會網站）

候選人簡元泰的政見欄位中，寫著「爭取金城交流道、遷移南樹林台鐵調度場、爭取設立樹林市立醫院、大漢溪、三峽河（基隆河化），最後一項政見則強調要「致力解決成熟單身狗的婚配問題」。

搜尋簡元泰的社群網站，發現其臉書粉專僅有9人說讚、12人在追蹤，且今年8月份PO出的競選照，寫著新北市議員第7選區參選人，市民權益的捍衛者和環境優化的推動者，不過他參選區域正確應為第8選區土城/樹林/三峽/鶯歌，粉專上也幾乎沒有任何人在互動。

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