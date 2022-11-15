徐定禎妻參加徐耀昌感恩餐會被請出場　氣炸：懷疑賄選籲檢調徹查

▲徐定禎的太太參加餐會時被請出場。（合成圖／讀者提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的妻子楊士儀近期參加縣長徐耀昌感恩餐會時，不慎撞倒會場的花籃，跟與會人士爆發口角，還有人怒喊「我們不歡迎民進黨好不好」，相關影片在Line群組瘋傳。對此，徐定禎15日晚間表示，這場活動是公開活動，也有鄉親邀請他的太太，沒想到卻是特定縣長候選人的助選活動，「我很懷疑，徐耀昌縣長所謂的感恩餐會是否有賄選嫌疑，我強烈呼籲檢調單位徹查！」

徐定禎今天表示，徐耀昌的感恩餐會是公開活動，許多地方群組也收到來自各方的邀請，也有鄉親邀請他的太太，沒想到所謂縣長感恩之旅竟然是假縣長之名，實為特定縣長候選人站台助選的活動，他太太也被請離現場，他很懷疑，徐耀昌所謂的感恩餐會是否有賄選嫌疑，強烈呼籲檢調單位徹查。

徐定禎批評，在活動現場台上主持人煽動、台下眾人鼓譟施壓下，他的太太倉促徬徨而亂了手腳，離開會場時不慎造成花籃傾倒，卻引來台下一句句的辱罵，不敢想像太太的內心當下有多麽徬徨無助，對手陣營最愛說的男子漢，難道就是鼓動群眾言語攻擊手無寸鐵的女子嗎？

徐定禎表示，苗栗縣長是縣民的大家長，他以為徐耀昌縣長把每個縣民當作家人，但今天發現自己錯了，而且大錯特錯，徐耀昌已經成為特定縣長候選人陣營的靠山，所謂感恩餐會就是特定縣長候選人的造勢大會？假感恩真賄選？呼籲檢調單位介入偵辦。

實際上，徐耀昌早在今年10月初就曾經為被國民黨開除的無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦公開站台，當時還受訪說，鍾東錦可以延續縣政及規畫新的藍圖，是最符合苗栗期待的候選人，換人做做看就會天下大亂，如果他支持鍾就要被黨紀處分，「中央愛怎麼樣就怎麼樣」。