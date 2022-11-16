台北市長「3大奇葩候選人」政見爆走　火山哥：2022選錯全家死光

記者柯沛辰／綜合報導

台北市長第二場公辦政見發表會落幕，除了藍綠白，有3位奇葩候選人受到關注。第一位是無黨籍候選人謝立康，他自稱奉神明旨意出來參選，義父是關聖帝君；第二位是共和黨候選人唐新民，自稱蔣經國指定繼承人，現在國民黨已經落入黑暗力量共濟會之手；第三位是無黨籍候選人施奉先，說老婆叫他去看精神科，當選後要用海水發電系統拯救地球。

這次台北市長候選人高達12位，創下史上最高紀錄，因此拆成6組分時段辦理，過程中每人發言一次，沒有辯論跟提問環節，可以盡情發表政見，除了「三腳督」白綠藍三方候選人先後登場，期間還有3位奇葩候選人掀起討論。

▲台北市長候選人謝立康。（圖／臺北市選舉委員會）

第一位11號候選人謝立康表示，他是美國自然醫學博士，努力20年才協助1萬人對抗慢性病與癌症，所以想參選台北市長，藉此在2年內帶領200萬人恢復健康。他強調，自己後台很硬，是「靠北靠母族」，義父是關聖帝君，義母是媽祖娘娘，但他只做一任，目標就是帶領大家度過疫情，否則以他看到的可怕數據，若未來沒控制好，「台灣3年內會有500萬人離開」。

謝立康上一次也談到，他認為自己如同《捍衛戰士獨行俠》中的捍衛戰士，必須透過選舉來捍衛台北、捍衛健康，而另一部令他感動的電影則是《葉問》。講到激動處，謝模仿葉問打拳，強調建立基本功才能在遇到危機時化險為夷。政見發表會尾聲，他帶大家做了一套淋巴操，宣示自己捍衛健康的決心。

▲台北市長候選人唐新民。（圖／台北市選舉委員會）

第二位10號候選人唐新民表示，他是聖人天子、彌賽亞、紫薇聖人、唐明皇，也是蔣經國指定的繼承人，參選台北市長是為了給台灣創造第3波經濟奇蹟，但現在共濟會派國民黨蔣萬安來攔住他的去路，就是衝著他這個蔣經國的孤臣而來。他預言，2023年底大屯火山群會爆發，台北將沉入海底，被岩漿覆蓋，與1萬年前姆大陸、與那國島的海底城做「海底姊妹城」。

唐新民強調，這是他拯救台北的最後機會，但黑暗力量特地搞了個「參選大爆炸」，過去參選人只有4、5個人，這次卻有12個人，「還人造三咖督，我完全被封鎖！不能講一句話！」他說，希望各位鄉親爭相走告，「如果今年2022年台北市長不是我，你們2023年就等死吧！中華民族將會倒退200年，可能永遠再也復興不起來了！」

唐新民說，他要打造台北十大建設，利用自己的知識挽救即將火山爆發的台北市，請大家投給他這個「火山市長」，「2022選錯台北市長，2023你全家死光光」。但說到一半，他突然悲從中來，哽咽爆料蔣經國被馬英九毒殺七孔流血，「蔣經國總統我對不起你，我回來遲了！對不起，你死得好冤！」

▲台北市長候選人施奉先。（圖／台北市選舉委員會）

第三位是9號候選人施奉先則說，他突然出來參選，老婆還叫兒子帶他去馬偕掛精神科，但醫生看完說可以去登記，「你會當選！」他指出，之所以出來參選，是有感於台灣電不夠用又漲價，所以他要推廣自己發明並擁有專利的海水發電系統，「投我地球才有希望！」

施奉先表示，現在的發電方式嚴重侵害地球，他發明的海水發電系統便宜又不傷害環境，但過去蔡英文當選時他送書給對方，卻得到了「任內不會實行」的答案。他感慨，習皇帝維護中國帝制，很羨慕他們不用選，很輕鬆，「我選得好辛苦！」他強調自己不缺錢，只缺選票，「把我送進台北市政府，是你們的幸福；我不進，是我老婆的幸福。」

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