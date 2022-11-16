陳時中：選舉選到「入魔」不值得　曝太太說這4字鼓勵

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中15日接受電視新聞節目「新聞高峰會」專訪時表示，選舉選到「入魔」不值得，沒有必要輸贏到這樣，甚或改變自己的初心，直言台北市長會是公職的最後一站，做好事情後就要回家陪太太孫琬玲了，也透露太太在選舉期間，會在早上吃早餐時給予鼓勵，告訴自己「她相信我」。

陳時中今晚接受媒體專訪前表示，不要讓自己選舉選到入魔，這樣就不值得，但是有時候會被拉一下，這要不斷的提醒：

選舉是選一個服務的機會，這沒必要輸贏到這樣，不要選到入魔，改變自己的初心，初心變了以後，縱使選贏了，做出來的事情，下半輩子再回想起來，可能會覺得是不是什麼地方出問題了。

對於台北市長柯文哲，陳時中說，他把「柯P新政」拿出來看，當年支持柯文哲的理由，他還是覺得很支持，只是後來柯文哲沒有去做而已，並形容柯就是一直要往上爬的人，可是他爬的是民意的基礎，是用他很多的手段所得來的，還是一個堅實的民意，其實他自己要看清楚。

陳時中說，他跟選民的承諾說，他要盡心盡力把市長做好，「我不會想說市長當作一個跳板，去選總統，我只是表達這樣」，這是他對自己的承諾，也是對市民的一個承諾，但它是公職的最後一站，做好事情之後，該要回家陪太太了。

談到家人，陳時中透露，最早在討論要選台北市長時，太太孫琬玲不太同意，當時孫有問他「你一輩子有想過要當市長嗎？」他回答沒有，孫則說「這樣你自己想想看」。陳時中解讀，所以這句話就是「你自己想看看」、「最好是不要啦」的意思，因為太太跟自己講說，自己這一輩子已經很精彩了，應該把時間多留下來給他們自己了。

陳時中談及，後來好像還沒有說服太太，真正有一點確定的訊息就出來了，於是孫琬玲說「那你就去努力吧」，反正他這個心也停不下來，因為都勞碌命嘛，後來整個定案之後，太太就變得很支持自己。

主持人陳雅琳好奇，陳時中回家會跟太太聊選舉時的感觸嗎？陳時中說，偶爾，但是時間其實不多，因為確實每天都很忙、太忙了，回家就累癱，躺下來就睡了，不過有時候早上起來吃早餐的時候，太太還是會跟自己講「她相信我」。