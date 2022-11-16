衛福部稱「台灣高樓太多」青少年自殺率升高　社工聽完很驚嚇

記者柯沛辰／綜合報導

2022年兒童權利公約國際審查會議14日到16日在台北國際會議中心舉行，由5位聯合國專家擔任審查委員，不料衛福部在會中被問及為何青少年自殺率升高時，將原因歸咎於「台灣高樓增加」，導致青少年衝動性跳樓。對此，台灣少年權益與福利促進聯盟批評，即便扣除跳樓自殺，官員仍無法解釋為何青少年自殺率年年攀升，衛福部應嚴懲不適任官員。

兒童權利公約（CRC）國際審查時隔5年在台北舉行，期間審查委員Laura Lundy關切提問「台灣生育率很低，但兒少死亡率卻很高，特別是自殺比例和交通事故的死亡率，儘管自殺原因大多是個人原因，但我們想知道有沒有做相關研究，以了解他們是不是有精神上的健康問題，或出自結構性問題，例如在學校壓力太大？」

衛福部心理健康司回應，「這五年大家可以看到，在青年、青少年自殺率突然增加，但如果我們扣除跳樓的因素，其實就沒有那麼明顯，也就是說，這十年來因為台灣高樓的增加，導致很多青少年、青年的衝動性跳樓自殺，這也是一個未來防治的重點。」

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▲衛福部官員稱，青少年自殺率高是因台灣高樓多。（圖／衛生福利部社會及家庭署）

台少盟批評，衛福部官員說青少年是「衝動性自殺」，但即便扣除跳樓自殺這個類別，官員仍無法解釋青少年自殺率為什麼仍年年攀升。衛福部不僅沒有正面回答國際委員問題，甚至顯示出「主責國人心理健康與自殺防治的政府部門」專業度遠遠不足。

台少盟表示，無法容忍官員漠視社會結構性問題，推諉需改善兒少心理健康的國家責任，因此要求衛福部公開道歉、嚴懲不適任官員，並正視兒少心理健康議題，增聘校園專輔人力，全面檢討校園問題申訴機制，破除「河蟹黑幕」。

人本教育基金會也指出，心理健康司的答覆不僅讓關注兒童權利的團體、社工、諮輔工作者驚訝，更多是感到驚嚇。也正是這樣的回答，證明了政府並沒有好好調查過環境或結構性因素，總是習慣把精神困擾、自殺事件都歸因到個人。

人本教育基金會表示，政府應該要認知到，學校權威或全控式的管理、過重的課業壓力，甚至是體罰、長期言語羞辱等身心暴力，讓大量孩子心裡創傷，部分私校禁止談戀愛、還要管頭髮、搜書包，讓孩子天天都承受不必要的苦悶壓抑，這些都比「高樓增加」更讓人感到痛苦，也是重要的危險因素與結構性問題。

人本教育基金會回顧，新北市板橋區2018年有一對男女國中生跳樓輕生，原因是導師違法在班上設定「禁止戀愛」規定，不僅每節下課都把孩子叫去訓話、寫自述書檢討自己，還罵2人不檢點，要全班一起監視2人有無親密舉動，創造關係霸凌氛圍，最後有同學直接羞辱2人是「闖禍的狗男女」，把孩子逼上絕路，「我們想問政府，這是樓太高，還是導師違法施加的壓力太高、精神暴力的痛苦太高？」

人本教育基金會呼籲政府，對所有青少年輕生事件展開死因回溯研究，調查應當關注危險環境或結構性因素。此外，處理青少年自殺議題，應從源頭處理，而非等到兒少精神出現困擾才給予支持。最後，當學校得知有類似事件，應有所反應，而非長期縱容，政府要確保縱容不再發生、孩子能得到立即協助。

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