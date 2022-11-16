衛福部稱「高樓太多」致青少年輕生　網傻眼酸：浮屍多因台灣環海

▲衛福部官員竟稱，青少年自殺率高，是因為台灣高樓蓋太多。（圖／衛生福利部社會及家庭署）

圖文／CTWANT

這樣的專家邏輯你能接受嗎？2022年兒童權利公約國際審查會議，本月14日到16日在台北國際會議中心舉行，並由5位聯合國專家擔任審查委員，但衛福部在會中被問到，為何青少年自殺率升高時，竟將原因歸咎於，因為「台灣高樓增加」，導致青少年衝動性跳樓增加。台灣少年權益與福利促進聯盟對此批評，即便扣除跳樓自殺，官員仍無法解釋，為何台灣青少年自殺率年年攀升的主因；而PTT鄉民看到衛福部官員的說法也狂酸：「同理可證，跳軌是捷運太多，撞車是車太多」、「浮屍太多，是因為台灣四面環海」。

兒童權利公約（CRC）國際審查近日在台北舉行，期間審查委員Laura Lundy關切提問「台灣生育率很低，但兒少死亡率卻很高，特別是自殺比例和交通事故的死亡率，儘管自殺原因，大多是個人因素，但我們想知道，有沒有做相關研究去了解，兒童與青少年族群，是不是有精神上的健康問題，或出自結構性問題，例如在學校的課業壓力太大？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此衛福部心理健康司回應，台灣青年、青少年自殺率突然增加，若扣除跳樓的因素，其實並沒有那麼明顯，心理健康司還直言，台灣這十年來因為高樓增加，導致很多青少年、青年的衝動性跳樓自殺，認為這是一個未來防治重點。

對於衛福部把青少年衝動性自殺飆升，拿「高樓太多」當作歸因之一，台少盟批評，即便扣除跳樓自殺這個類別，衛福部官員依舊沒有正面回應，青少年自殺率為什麼年年攀升？甚至還顯示出，「主責國人心理健康與自殺防治的政府部門」專業度不足的缺失。

台少盟要求，衛福部應公開道歉、嚴懲不適任官員，並正視兒少心理健康議題，增聘校園專輔人力，檢討有關校園問題申訴機制。面對衛福部對於台灣兒少自殺率增加的問題，竟把「高樓太多」當作自殺原因，PTT鄉民看了傻眼，紛紛吐槽開酸，「衛福部可以再智障一點」、「同理可證跳軌是捷運太多，撞車是車太多」、「浮屍太多是因為台灣四面環海」、「問題在為什麼想衝動自殺，而不是高樓多好嗎？」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

延伸閱讀

▸ 拒絕單方片面改變現況 英首相「隨時準備支持台灣」

▸ 今起千萬別轉發民調「最重罰500萬」 九合一大選你不可不知的事情

▸ 股神巴菲特投資護國神山3大理由