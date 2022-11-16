官員稱「台灣高樓增加」青少年自殺多！台少盟要求道歉：國際笑話

▲衛福部官員稱，青少年自殺率高是因台灣高樓太多，被網友轟爆。（圖／衛生福利部社會及家庭署）

記者李佳蓉／綜合報導

2022年兒童權利公約國際審查會議14～16日在台北國際會議中心舉行，由5位聯合國專家擔任審查委員，不料衛福部在會中被問及「為何青少年自殺率升高」時，將原因歸咎於「台灣高樓增加」，導致青少年衝動性跳樓。對此，台灣少年權益與福利促進聯盟在粉專痛批「國際笑話！」嚴正要求衛福部公開道歉、嚴懲不適任官員。

兒童權利公約（CRC）國際審查時隔5年在台北舉行，期間審查委員Laura Lundy關切提問「台灣生育率很低，但兒少死亡率卻很高，特別是自殺比例和交通事故的死亡率，儘管自殺原因大多是個人原因，但我們想知道有沒有做相關研究，以了解他們是不是有精神上的健康問題，或出自結構性問題，例如在學校壓力太大？」

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衛福部心理健康司回應，「這5年大家可以看到，在青年、青少年自殺率突然增加，但如果我們扣除跳樓的因素，其實就沒有那麼明顯，也就是說，這10年來因為台灣高樓的增加，導致很多青少年、青年的衝動性跳樓自殺，這也是一個未來防治的重點。」

▲台少盟呼籲應正視兒少心理健康問題。（示意圖／鄭遠龍攝）

台少盟批評，衛福部官員說青少年是「衝動性自殺」，但即便扣除跳樓自殺這個類別，官員仍無法解釋青少年自殺率為什麼仍年年攀升。衛福部不僅沒有正面回答國際委員問題，甚至顯示出「主責國人心理健康與自殺防治的政府部門」專業度遠遠不足。

台少盟表示，無法容忍官員漠視社會結構性問題，推諉需改善兒少心理健康的國家責任，因此要求衛福部公開道歉、嚴懲不適任官員，並正視兒少心理健康議題，增聘校園專輔人力，全面檢討校園問題申訴機制，破除「河蟹黑幕」。

會議內容曝光後，網友全聽傻狂轟，「為什麼可以講出這麼扯的話」、「這幾年的官員發言讓平民百姓越來越清醒」、「不是樓高而是政府無能？」、「應該矯正的是不要攀比的心態，關大樓啥事」、「高樓多跟自殺有什麼直接原因嗎，麻煩認真對待人命」、「有夠侮辱大家的智商」。