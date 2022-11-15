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醉漢吃知名牛肉麵「不爽麵沒熟」　換1碗不滿意嗆：叫你媽出來講

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局西門町派出所，在14日晚上接獲線報，有酒醉男子跑到洛陽街的牛肉麵店吃消夜，但是先嫌棄店家麵沒煮熟，換了一碗之後仍不滿意，還要老闆叫母親出來理論，事後雙方發生拉扯，警方到場將兩人帶回，最後2人均驗傷互相提出傷害、恐嚇告訴。

警方調查，14晚上10時許，在萬華分局西門町派出所接獲報案，1名48歲的單姓客人到店家吃麵，事後卻向47歲的李姓老闆表示「麵沒煮熟」，店家當場更換一碗，但是單男仍不滿意，要求李男找母親到場理論，李姓老闆認為單男有喝酒，立刻下達「逐客令」。

▲▼酒醉男子吃牛肉麵，不滿店家麵沒煮熟，還要店家母親出面理論，雙方爆發拉扯衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲酒醉男子吃牛肉麵，不滿店家麵沒煮熟，還要店家母親出面理論，雙方爆發拉扯衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

單姓男子不滿，與李姓老闆發生衝突，2人當街爆發拉扯，上演全武行，最後2人胸部紅腫挫傷，並沒有生命危險，警方也將2人帶回派出所偵訊，事後2人互相提出告訴，訊後警方依規定受理後將2人移送法辦。

據了解，單姓男子喝完酒後跑到洛陽街知名的「富宏牛肉麵」，據了解該牛肉麵店在萬華地區頗負盛名，後來又在隔壁新開一家牛肉麵店，以李姓老闆的名字命名為「荐豪牛肉麵」。

▲▼酒醉男子吃牛肉麵，不滿店家麵沒煮熟，還要店家母親出面理論，雙方爆發拉扯衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲單姓男子與店家發生衝突，警方到場後將2人帶回，雙方互相提出傷害、恐嚇告訴。（圖／記者邱中岳翻攝）

單姓男子經過酒測後，酒測值為0.77，單姓男子指出，當天晚上跟朋友喝了4分之1的威士忌，事後因為肚子餓想要去吃消夜，所以才跑到富宏牛肉麵吃飯，但是不滿店家面沒煮熟，服務態度又不佳，所以才會與店家發生爭執。

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