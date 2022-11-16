不認四叉貓是網軍！徐定禎與大學生座談　「一直罵政府是怎樣? 」

▲徐定禎3日在聯合大學演講內容引發討論。（圖／翻攝自Facebook／國立聯合大學學生會 NUUSA）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎本月3日前往國立聯合大學學生會演講，根據直播影片，會中有學生以高端疫苗、論文爭議為例，詢問徐是否覺得民進黨與年輕人越走越遠？徐聞言「反嗆」說，這個就不要再亂了，民進黨也許做得不好，但該罵的是中共，「一直罵自己的執政黨是怎樣？一直罵自己的政府是怎樣？」後又脫口「一直污名化高端，污名化我們的政府是怎樣？你到中國去住住看啊！」

徐定禎月初前往聯合大學與大學生面對面座談，學生在QA環節提出第一題問，民進黨擅長透過網軍出征不同意見者，這種行為與最討厭的「小粉紅」有何不同？徐定禎反駁，哪有說民進黨特別會操作，民眾黨主席柯文哲還在市政府養網軍，不是嗎？民進黨有幫助誰養網軍？網路是誰要講什麼就講什麼，「四叉貓是1450（指網軍）嗎？我不認為啊！」

後有學生以高端疫苗、「數位中介法」立法、新竹市前市長林智堅論文等爭議為例，詢問徐定禎是否覺得民進黨與年輕人越走越遠？徐定禎當場說，「這個就不要再亂了啦」，回頭想想吧，武漢肺炎的時候台灣是怎麼熬過來的？民進黨政府也許做得不夠好，但該罵的是中共，「一直罵自己的執政黨是怎樣？一直罵自己的政府是怎樣？」台灣跟世界各國比起來是前段班，在中共還在封控、封城、清零時，台灣可以正常生活。

徐定禎說，「我就是打三劑高端！我到現在也都沒有確診過」，並解釋選擇高端疫苗的原因說，他是為了保護自己，因此選擇次單位蛋白疫苗，他還擔心mRNA疫苗是新研發出來的，打了當白老鼠勒。他表示，不像中國只能打中國國產疫苗，台灣有很多種選擇，「一直污名化高端，污名化我們的政府是怎樣？你到中國去住住看啊！」

至於林智堅的論文爭議，徐定禎說，「一堆人的論文有問題啦」，例如國民黨南投縣長候選人許淑華、民眾黨新竹市長候選人高虹安，天下烏鴉一般黑，大家都抄嘛，不像自己雖然只有大學畢業，但通過國家考試，是實實在在的，「不要因為選舉隨風起舞，不要亂」，選舉要貨比三家不吃虧，看候選人有沒有行政能力，以及會不會帶領行政團隊。