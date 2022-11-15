南警強勢瓦解暴力犯罪集團　淨化治安讓市民安心

▲台南市警善化分局與刑事警察大隊共同組成專案小組，會同玉井、麻豆及第三分局破獲以任姓男子為首的力犯罪集團。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警善化分局與刑事警察大隊共同組成專案小組，報請台南地檢署吳騏章檢察官指揮偵辦，15日持4張拘票，會同玉井、麻豆及第三分局，破獲以任姓男子為首的暴力犯罪集團，全案依違反組織犯罪防制條例、恐嚇、傷害及妨害秩序等罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

台南市警善化分局指出，警方接獲民眾報案指稱，地方勢力年輕角頭任姓男子，率旗下暴力犯罪集團成員，經常於安定地區流竄吸收成員，並於該區設活動據點以眾暴寡，平日以經營職業賭場牟利，作為組織主要經濟來源，另為拓展組織勢力範圍，多次聚眾成員滋事鬥毆、毀損車輛，造成當地民眾惶恐不安，氣焰囂張，儼然成為新一代南科幫派之角頭勢力，善化分局與刑事警察大隊共同組成專案小組，並報請台南地檢署吳騏章檢察官指揮偵辦。

經過數月偵蒐，專案小組見時機成熟，善化分局於15日與玉井、麻豆及第三分局計動員數十名警力，兵分多路分持拘票4張，一舉檢肅該集團首惡任姓主嫌及旗下幫派成員共4人到案，並起獲相關證物，藉以宣示南市警向幫派全面宣戰決心，爭取市民們對治安的信心。

警方於本次行動，也徹底瓦解該任姓男子暴力集團相關組織脈絡，全案依違反組織犯罪防制條例、恐嚇、傷害及妨害秩序等罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

善化警分局長劉怡宗表示，「掃蕩黑幫」為當前警察治安重點工作，警方將持續針對轄內各不法組織及犯罪集團，實施高強度之威力掃蕩行動，以貫徹市長淨化本市治安之決心，予市民一片治安淨土安居樂業，讓幫派無所遁形。