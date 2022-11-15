桃園議員候選人「紛掛病號」赴急診　她打疫苗過敏嘆：非我所願

▲桃園民進黨籍市議員候選人陳治文確診不適。（圖／翻攝自Facebook／陳治文）

記者張寧倢、張方瑀／綜合報導

2022年九合一選舉將於26日登場，選戰進入倒數階段。桃園市議員候選人陳治文先前接種疫苗出現過敏反應，最近又因確診而感到不適，讓她無奈發文稱一切「非我所願」。另一名桃園市議員候選人朱珍瑤也在周末掛病號，凌晨突然掛急診。

桃園大溪、復興區民進黨籍現任議員陳治文10日發文透露，自己接種疫苗後產生過敏反應，確診新冠肺炎後又出現不適症狀，其中最大的困擾是莫名暈眩。她在文中附上哭臉表示，「無法意料」、「非我所願」。

部分選民在底下留言關心病況，「議員，都沒看到你，真的很擔心」、「加油，身體健康重要」、「議員保重」。陳治文也在15日下午到醫療院所就診，並PO出等候看診的照片表示，「現在正在積極就診中並接受醫生的安排檢查，謝謝關心懇請繼續支持！」隨後也在臉書更新大溪僑愛停車場YouBike站點現場照，和選民公布施工進度。

▲桃園國民黨籍市議員候選人朱珍瑤。（圖／翻攝自Facebook／朱珍瑤）

此外，桃園八德區國民黨籍市議員候選人朱珍瑤也在周末掛病號，她12日在臉書粉專透露，自己凌晨掛急診，可能會缺席上午活動，讓支持者紛紛留言關心，「身體康復再跑行程」、「還是要以身體健康為重」、「希望早日康復！」

朱珍瑤12日下午更新現況，她休養過後情況已好很多，但並未透露具體病因，傍晚隨即恢復競選行程，「見到每一位市民朋友是我的責任，見到我請跟我打氣歐。」

擁有護理背景的朱珍瑤是現任議員，她曾在2009年世界亞裔小姐奪下亞軍，曾於多個國際及地區性選美中獲得獎項及名次。朱珍瑤上任後積極推動桃園八德醫院的規劃，最終八德長榮醫院於10月29日宣布動土，她誓言會持續努力落實八德醫療平權。

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