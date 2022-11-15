藍黨團提案「公布高端EUA記錄」　管碧玲：為選舉詆毀國產疫苗

▲民進黨立委管碧玲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立法院黨團15日在程序委員會提案，要求增列討論事項指，「應公布審查高端疫苗EUA兩次專家會議審查委員名單、會議記錄及錄音紀錄，給全民清楚的交代」；不過，民進黨立委管碧玲批評，為了選舉緊抓詆毀國產疫苗高端的議題不放，提案目的是為了痛罵民進黨團不敢讓該案通過，是「孩子的遊戲」。

立法院程序委員會今天處理18日院會議程時，國民黨團提案指，「蔡政府一昧護航，國人質疑聲不斷，本黨團順應民意要求應公布20位專家名單以回應社會期待，衛福部竟傲慢不理；111年11月3日，14位專家一致認可高端疫苗符合保護效益，真相竟由疾管署當槍手代為完成保護力的報告，國人更覺匪夷所思，深感蔡政府無法無天，竟護航高端到目無法紀的地步。爰此，要求院會作成決議：『應公布審查高端疫苗EUA兩次（110／7／18、111／11／3）專家會議審查委員名單、會議記錄及錄音紀錄，給全民清楚的交代。」

對此，管碧玲撰文批評，國民黨還是為了選舉，緊抓詆毀國產疫苗高端的議題不放，今天程序委員會再度提案，痛罵蔡政府：一味護航，傲慢不理、匪夷所思、無法無天。管說，她當第五屆立委了，看多了，她下的眉批就是：這種文字，

是為了選舉造勢的目的，不是為了要通過。

管碧玲表示，國民黨提一個故意謾罵，不可能通過的案，然後才痛罵說民進黨團不敢讓它通過，這種孩子的遊戲，有必要讓大家了解。

▲國民黨立法院黨團提案。（圖／管碧玲提供）